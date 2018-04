Höpfingen III bleibt oben dran

Anzeige

Die Gäste gingen bereits in der zehnten Minute mit 1:0 in Führung. S. Leutwein schaffte in der 25. Minute den Ausgleich. In der 28. Minute erzielte der TTSC das 2:1. Nach der Pause erhöhten die Gäste auf 5:1.

Schweinb. II – Sennfeld/R./L.II 1:3

In der 23. Minute gingen die Gäste nach einem Eckball in Führung. In der 31. Minute gelang N. Yildiz der Ausgleich. Es dauerte bis zur 70. Minute, ehe die Spielgemeinschaft – wieder nach einem Eckball – der erneute Führungstreffer gelang. Die Heimelf steckte nicht auf und bemühte sich, jedoch gelang den Gästen noch der 3:1-Endstand.

Rippberg/W./Gl. – Hettingen II 7:1

Nach einer schwächeren ersten Hälfte mit einer 2:1-Führung verdiente sich die Heimelf in der zweiten Hälfte den Sieg. Die Tore erzielten M. Sauer, D. Stanger, A. Gärtner, T. Sauer und T. Berberich (je 2x).

TSV Merchingen – Eubigheim 2:5

Mustafa Tülü glich in der zwölften Minute mit einem sehenswerten Treffer die Gästeführung aus. Mit einer leichten Feldüberlegenheit erzielte der FC Eubigheim noch zwei weitere Treffer zum 3:1-Pausenstand. In der 65. und 70. Minute schoss Eubigheim zwei weitere Treffer. In der 90. Minute verwandelte Ismail Mese für Merchingen einen Freistoß direkt zum 2:5-Endstand.

