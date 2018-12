„HörBänd“ bot besonderes Hörerlebnis

Wertheim.„Nein“, lacht die Besucherin, die in der Pause des Benefizkonzertes in der Stiftskirche geblieben war, „ich bin nicht draußen am Glühweinstand. Ich habe meine Liebe nämlich schon gefunden“. Sie bezog diese Aussage natürlich auf den ihr Angetrauten. So mancher im Publikum aber mag zumindest seine musikalische Liebe am Freitagabend in den fünf sympathischen Mitgliedern der „HörBänd“ gefunden haben. Die haben diesmal die die inzwischen schon fast traditionelle Veranstaltung des Fördervereins in der Vorweihnachtszeit bestritten und sich am Ende lang anhaltenden Applaus verdient.

Auch wenn keine Baugerüste mehr stünden, Geld werde nach wie vor benötigt. Gebe es doch noch Abzahlungen zu leisten und es fielen immer wieder Kosten an. „Unsere Kirche steht nach wie vor auf sandigem Boden“, sagte Fördervereinsvorsitzende Martina Wenzel in ihrer Begrüßung. Mit ihr freuten sich vielleicht 150 Gäste auf „ein besonderes Hörerlebnis und wunderschöne Stimmen“.

Die bei „Kommet ihr Hirten“ dann auch tatsächlich gleich erklangen. Wer nun aber glaubte, es ginge in diesem Stil weiter, der sah sich zumindest zeitweise getäuscht und hatte die Rechnung ohne Lana Westendorf, Friedemann Petter, Joshua und Silas Bredemeier und Martin Kleine gemacht. Denn die verarbeiteten als Nächstes offenbar ein Kindheitstrauma und stimmten einen Abgesang auf die Blockflöte an, die für sie anscheinend untrennbar mit dem Weihnachtsfest verbunden ist. Um von da aus zu einem ziemlich verjazzten „Sleighride“, also einer Schlittenfahrt, aufzubrechen.

Und weil man jetzt gerade so schön beim Stichwort „Winterlandschaft“ war, sang und tanzte man, im wahrsten Sinne des Wortes, den „Schneewalzer“. Nach einigem Zögern folgte das Publikum dem lockenden Hinweis, „dass man in einer Kirche auch schunkeln kann“. Was Weihnachten einem jeden persönlich bedeuten kann, das machte das Quintett mit „Christmas to me“ sehr schön deutlich.

Ein Programm der „HörBänd“ heißt „Drünter und Druber“. Und ein bisschen so war auch die Setlist des Abends in der Stiftskirche zusammengestellt. Auf klassisch-getragene Weisen folgen die, wie alle eigenen Stücke aus der Feder von Joshua Bredemeier stammenden „Szenen aus einem Musical“, das er „Weihnachten das Fest der Liebe“ genannt hat. Konnte man sich hier schon zumindest ein Schmunzeln nicht verkneifen, so löste der Song über das Duschen, die Spinne über der Duschkabine, den Haarausfall und manch anderes Ungemach mehr endgültig eine Heiterkeitswelle aus. Und die Frage, „wie kommt man eigentlich auf diesen Quatsch?“. Und wie von dort aus wieder zurück zu Weihnachten?

Nun, zunächst einmal gar nicht. Denn es wurde, ganz im Stil des Schlagers der 50er und 60er Jahre die „Liebe am Glühweinstand“ besungen und die Besucher in die Pause entlassen. In der diese dann ihre Anerkennung über die musikalische Qualität ebenso zum Ausdruck brachten, wie die, zumindest leise, Kritik daran, dass die oft witzig-ironischen, manchmal aber auch ein wenig ausufernden Moderationen nur schwer zu verstehen waren, wenn man nicht in einer der vordersten Kirchenbänke saß.

Deutlich weihnachtlicher wurde dann der zweite Teil des Abends, der mit „Veni emanuel“ begann, mit „Feliz Navidad“, „Have yourself an merry little Christmas“ oder „Es ist ein Ros entsprungen“ moderne und klassisch-klassische „Weihnachtshits“ enthielt und mit einem Medley aus nicht weniger als 18 Klassikern einen absoluten Höhepunkt des Konzerts. Da waren sie alle zu hören, die Lieder, die man früher unter dem Tannenbaum gesungen hat und vielleicht auch noch heute singt. Die Zugabe nach knapp zwei Stunden fasste den Verlauf des Konzertes durchaus passend zusammen. „Alle Jahre wieder“ mit bösem Text. Denn „Alle Jahre wieder fragt sich Onkel Gerd, wann denn die Verwandtschaft endlich wieder fährt.“ ek

