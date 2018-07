Hörnchen-Orchester und Taschentüchle

Anzeige

Auswahl

Für die Gestaltung zeichneten Arz und Haustechniker Heiko Kriegisch verantwortlich. Die Museumsmitarbeiterinnen Dr. Constanze Neuendorf und Ursula Wehner wählten die Objekte aus und gestalteten die Textbeiträge. Bei der Zusammenstellung der Schau überlegten sie, „was ist kurios und wie könnte man das präsentieren“, beschreibt Wehnert das gemeinsame Vorgehen. „Bei vielen Dingen haben wir uns gefragt, warum wir sie haben und wie sie entstanden sind“, ergänzt Neuendorf.

Einst modern, heute skurril

So manches, das früher einmal in Mode war oder von seinem Besitzer als „besonders gutes Stück“ geschätzt wurde, kommt heutzutage dem Besucher eher skurril oder makaber vor. Ein gutes Beispiel dafür ist das siebenköpfige, um 1920 entstandene „Eichhörnchen-Orchester“. Die ausgestopften Tiere schmückten einst ebenso wie ein präpariertes Hermelin, das ein Pfeifchen „raucht“ und als Schornsteinfeger dargestellt ist, in einem Schaukasten den Gastraum des einstigen Wirtshauses „Ross“ in Dertingen. „Das war früher hochmodern“, weiß Stefanie Arz. Das Gasthaus sei im Volksmund sogar nach den Hörnchen „beim Äicheles-Wirt“ genannt worden. Zudem wurde das „Orchester“ per Bild auf einer Postkarte verewigt.

Beim Blättern in den Inventurlisten fiel der Blick der Mitarbeiterinnen auch auf die Taschentuch-Sammlung von Renate Rübesam. Die mittlerweile verstorbene Wertheimerin beschreiben sie als „im Stillen sehr sozial engagiert“.

Fünf Ordner hat sie dem Museum geschenkt. Darin wurden von ihr fein säuberlich knapp 500 Damentaschentücher in Klarsichtfolien verpackt eingeheftet. Und damit die Übersicht erleichtert wurde, nummerierte Rübesam alle durch. In einer dazugehörigen Liste trug sie zu jedem Tüchle ein, wie es aussieht, wo und wann sie es auf ihren Reisen seit 1957 in Europa gekauft hat.

Eine Auswahl der Taschentücher-Sammlung ist ebenso in der Schau zu sehen wie beispielsweise der Mammutzahn, der sich seit Ende der 1980er Jahre im Bestand des Museums befindet. Gleich daneben steht ein Schrägklappensekretär aus dem 19. Jahrhundert. Das edle Möbelstück birgt allerhand Geheimnisse. Die dürfen die Besucher visuell per Video mit Museumsmitarbeiter Thomas Friedel entdecken. Der Film zeigt außerdem anschaulich, wie die Ausstellung Schritt für Schritt entstanden ist, erklärt Stefanie Arz.

Halsgeige als Lehne

Welche Entstehungsgeschichte hinter manch anderem Exponat steckt, kann das Museumsteam dagegen nur erahnen oder gar raten. Dazu, warum für den Brettstuhl ausgerechnet eine Halsgeige als herausziehbare Lehne verarbeitet wurde, hat Volkskundlerin Ursula Wehner eine Vermutung: Das ist super Eichenholz. Das konnte man nicht verschüren.“

Immer mehr in Mode kommen wieder Kaffeekannenwärmer – wenngleich wohl in etwas anderem Design. Handgearbeitete Stücke, aber auch professionell hergestellte Teile, wurden seit 1988 vermehrt dem Museum geschenkt. Einst waren sie bestimmt der Stolz der Hausfrauen. Durch die verstärkte Nutzung von Isoliergefäßen oder Wärmeplatten wurden die Kaffeekannenwärmer zeitweise überflüssig.

Als kurios gelten heutzutage sicherlich auch der aus einem Stil und Soldatenhelm zusammengebaute Gülle-Schöpfer aus Urphar oder die an vielen Stellen fast nur noch vom Stopfgarn zusammengehaltenen Kleidungsstücke. Sie wurden einst aus der Not geboren und erinnern an Zeiten, als es auch für Wertheimer Bürger ums nackte Überleben ging.

Wie schräg viele Böden in Häusern der Altstadt sind, können Museumsbesucher anhand einer Murmelbahn herausfinden. Und Kinder dürfen sogar den alles andere als geraden Spitzen Turm hinaufklettern. In dessen Angstloch wartet auf Wagemutige jeden Alters eine Überraschung.

Eine solche gibt es außerdem in einem großen Koffer. Dazu verrät Stefanie Arz nur so viel: „Lohr hat Schneewittchens Spiegel, und wir haben den Schneewittchen-Sarg.“ Das ist echt schräg.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.07.2018