Holzbauarbeiten wurden vergeben

Wertheim.Einstimmig hat der Bauausschuss die Zimmer- und Holzbauarbeiten für den Neubau des Umkleide- und Duschtraktes an der Wildbachhalle in Nassig an die Firma Wert-Heim Holzbau in Dörlesberg zum Brutto-Angebotspreis von knapp 142 442 Euro vergeben. Abteilungsleiter Christian Melzer lobte in dem Zusammenhang „die Superbereitschaft der Nassiger, was Eigenleistungen betrifft“.

So wollen die Bürger während der Sommerferien die Bodenplatte selbst gießen. Bis Ende Oktober könnte dann das ausbaufähige Gebäude stehen.

Dieses hat eine Größe von 30 Meter mal 12,50 Meter, soll ein flach geneigtes Dach erhalten und in jedem der vorgesehenen zwei Bereiche fünf Duschen aufweisen, so Melzer auf entsprechende Nachfragen von Bernd Hartmannsgruber, Heiko Diehm und Axel Wältz. ek