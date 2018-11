Horn-Azubi überzeugt

Wertheim/Konstanz.Unter dem Motto „Baden-Württembergs next Top-Fachkräfte“ hat der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) gesucht – und 113 davon gefunden: Die besten Absolventen der dualen Ausbildung in den IHK-Berufen des Jahrgangs 2018. Unter die Landesbesten hat es auch Packmitteltechnologin Theresa Beck geschafft, die bei der Firma Horn in Wertheim ihre duale Ausbildung absolviert hat.

Diese Top-Nachwuchskräfte haben es aus rund 49 500 Prüfungsteilnehmern im Land mit absoluten Spitzenleistungen auf die Bühne geschafft und erhielten dafür vor 400 Gästen im Bodenseeforum in Konstanz Urkunden und Pokale.

Laudatoren waren BWIHK-Präsident Wolfgang Grenke sowie Sabine Spitz, als Olympiasiegerin in Peking 2008 und Weltmeisterin hoch dekorierte Mountainbikerin, dual ausgebildete Chemielaborantin und heutige Unternehmerin.

Es ging knapp zu und oft musste die zweite Stelle hinterm Komma über Sieg oder Platz entscheiden. Gleich mehrfach reichte auch das nicht. „Das Niveau ist bei uns im Südwesten einfach unglaublich hoch“, betonte der BWIHK-Präsident diese Leistung sichtlich stolz. Er hob hervor, dass Betriebe wie auch engagierte Lehrkräfte in den Berufsschulen maßgeblichen Anteil an solchen Ergebnissen haben: „Ohne Super-Ausbilder und Top-Lehrkräfte keine Spitzen-Azubis.“ ihk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018