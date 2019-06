HSV feiert mit Freizeitturnier

Grünenwört.Der HSV Main-Tauber feiert am Samstag, 29. Juni, ab 12 Uhr auf dem Grünenwörter Sportgelände sei 30-jähriges Bestehen.

Das Jahr 2019 bietet dem HSV Main-Tauber allen Grund zum Feiern. Vor wenigen Wochen war dieser noch sportlicher Natur, als die erste Männermannschaft den Titel in der Bezirksliga errang

Doch nicht nur Meisterschaften sondern auch Jubiläen werden bei den Handballern groß gefeiert, vor allem wenn es der dreißigste ist.

Lange Tradition

Im Jahr 1989 wurde der HSV Main-Tauber offiziell gegründet. Die Tradition des Handballs in Wertheim reicht jedoch noch weiter zurück.

Seit über 50 Jahren wird dieser Sport in der Main-Tauber-Stadt praktiziert. Zu Beginn gab es jedoch einige Unterschiede zum „modernen Handball“. In den Anfangsjahren wurde noch Großfeldhandball gespielt, ehe in den 70er Jahren der Hallenhandball immer populärer wurde und dem Großfeld den Rang ablief. Der Sport entwickelte sich rasant und wurde, auch in Wertheim, immer beliebter. In diesen Jahren waren die Wertheimer Teil des Baden-Württembergischen Handballverbands. Dieser konnte Ende der 80er jedoch speziell im wachsenden Jugendbereich keinen geregelten Spielbetrieb garantieren.

So erfolgte 1989 die Gründung des HSV Main-Tauber mit Sitz in Kreuzwertheim und damit der Wechsel nach Bayern. In diesen 30 Jahren Vereinsgeschichte, gab es Höhen und Tiefen. Es gab viele Titel zu bejubeln, jedoch auch fast das Aus für den Wertheimer Handball im Jahr 2016.

Doch gerade, weil es in den letzten Jahren wieder bergauf ging, soll gefeiert werden. Am 29. Juni um 12 Uhr startet die Feier auf dem Sportgelände in Grünenwört.

Hauptprogrammpunkt am Nachmittag wird das Handball-Freizeitturnier sein.

In diesem treten gemischte Teams aus aktiven und passiven Handballern und Handballerinnen an und spielen um attraktive Preise. Doch auch nach der Siegerehrung geht es sportlich weiter. Das zweite Highlight des Tages ist die Open-Air-Party mit dem Verkleidungsmotto „Sportler“. Zu diesem Anlass wird eine Bar eröffnet. Das kulinarische Angebot wird außerdem ganztägig von Snacks, Gegrilltem und einer Kaffeebar abgerundet. Der HSV Main-Tauber freut sich auf viele Gäste.

Teilnahme am Freizeitturnier

Wer schon immer einmal ausprobieren wollte, ob er das Zeug zum Handballer hat ist hier genau richtig. Die Regel, dass pro Team nur zwei aktive Handballer erlaubt sind, sorgt für Chancengleichheit und Spaß für alle. hsv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.06.2019