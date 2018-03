Humanitäre Hilfe mit ganz viel Herzblut

Anzeige

Doppeltes Glück

Nun hatten sie gleich doppeltes Glück: Sie wurden für eine Behandlung in Deutschland ausgewählt. Und als an Aschermittwoch erstmals nach einem Jahr Zwangspause wieder ein Hilfsflug der Organisation „Friedensdorf International“ auf dem Düsseldorfer Flughafen landete, waren sie dabei. „Normalerweise fliegen wir jedes Jahr im Februar und im August“, berichtet Eva Kammhuber, Koordinatorin im Münchner Regionalbüro der gemeinnützigen Organisation.

Nach einem Bombenanschlag und der folgenden Schließung der Deutschen Botschaft in Kabul, musste der Flug im August aber ausfallen, denn es gab keine Visa mehr. „Nach monatelangen Gesprächen und Verhandlungen mit dem Auswärtigen Amt wurde zum Glück eine Lösung gefunden.“

Mohammad und Karim wurden mit einem Krankenwagen des Deutschen Roten Kreuzes in die Rotkreuzklinik nach Wertheim gebracht und kamen dort in die Obhut von Dr. Stephan Vögeli. Der Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie hat schon an seinen bisherigen Wirkungsstätten langjährige Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit „Friedensdorf International“ und in der Behandlung von Kindern aus Kriegs- Krisengebieten gesammelt. Eine Sache hinter der er mit Leib und Seele steht.

„Wenn jemand wirklich Medizin braucht, dann sind es Kinder aus diesen Regionen“, erklärt er. „Die kleine Kerze, die wir mit unserer Arbeit hoffentlich entzünden können, kann in Afghanistan vielleicht ein Friedensfeuer entfachen.“ Höchstens 30 Sekunden, länger habe es nicht benötigt, um in Wertheim Marcus Plaschke, Geschäftsführer der Rotkreuzklinik, davon zu überzeugen, seine Arbeit auch hier fortsetzen zu können. Für den ist es, wie er beteuert, „ein Anliegen und eine Verpflichtung, zu helfen. Gerade unter dem Dach des Roten Kreuzes und der Schwesternschaft München vom Bayrischen Roten Kreuz“.

Die Behandlung, die Vögeli an den beiden Buben bisher vorgenommen hat und bis zu deren Rückkehr nach Afghanistan noch vornehmen muss, ist aufwendig und teuer. Von am Ende jeweils 40 000 bis 50 000 Euro ist die Rede.

Die Behandlung selbst erfolgt auf Kosten der Rotkreuzklinik. Kontakt nach Hause haben die Buben während ihres Aufenthaltes nicht.

„Das ist ein großer Vertrauensvorschuss von Seiten der Eltern, die ihre Kinder über einige Monate in die Hände ihnen völlig unbekannter Menschen geben“, betonen der Mediziner und Eva Kammhuber übereinstimmend. „Sobald die Kinder deutschen Boden betreten, geht das Sorgerecht während ihres Aufenthaltes auf unsere Organisation über“, erklärt Kammhuber und spricht von „unglaublich vielen Menschen, die am Erfolg arbeiten“.

Eine davon ist Temur Yusufi, Dolmetscher und ehrenamtlicher Mitarbeiter von „Friedensdorf International“. Er ist der Betreuer und damit eine wichtige Bezugsperson für Mohammad und Karim. Die beiden werden jetzt erst einmal das Krankenhaus verlassen und sich im Friedensdorf in Oberhausen, einer Heim- und Pflegeeinrichtung, gemeinsam mit gut 200 anderen Mädchen und Jungen aus acht Nationen erholen.

In einigen Wochen werden sie sich dann wieder in Wertheim weiteren Behandlungen unterziehen müssen. Wenn diese erfolgreich abgeschlossen sind, kehren sie in ihre Heimat zurück. Kontakte zwischen „hier und dort“ wird es dann, in der Regel, nicht mehr geben. Mohammad und Karim werden, geht es nach Vögeli und Plaschke, nicht die letzten kleinen Patienten sein, denen in Wertheim geholfen werden soll.

Deshalb soll nun auch eine gewisse Infrastruktur aufgebaut werden, damit den Kindern der Aufenthalt etwas erleichtert wird. Wer sich dabei ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich bei der Verwaltung der Rotkreuzklinik melden.

