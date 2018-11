Hundehalter teilweise entlastet

Wertheim.Im Strafverfahren gegen einen 33-jährigen Hundehalter (wir berichteten) mit den Vorwürfen Beleidigung und versuchter Nötigung, geschehen beim Wertheimer Mainufer, hörte das Amtsgericht Wertheim beim zweiten Verhandlungstermin weitere Zeugen. Diese hatte vor allem der Verteidiger benannt, um die Glaubwürdigkeit der Belastungszeugen, ein Ehepaar, in Zweifel zu ziehen.

Die Richterin machte anschließend das Angebot, das Verfahren ohne Auflagen einzustellen, und die Staatsanwältin signalisierte Zustimmung. Der Verteidiger mit Freispruch im Blick lehnte ab, nicht zuletzt aus Kostengründen. Er möchte eine dritte Zeugin hören, die einen mitternächtlichen Vorfall am Kreuzwertheimer Mainufer schildern soll, den sie als Hundehalterin mit dem Ehepaar und dessen Hund erlebte.

Die dritte Zeugin kommt in wenigen Tagen aus dem Urlaub zurück, und die Verhandlung wird Anfang Dezember fortgesetzt.

Der Beschuldigte soll im März am Wertheimer Mainufer die Belastungszeugin, als sie sich mit ihren Hunden beim Gassi begegneten, „blöde Schlampe“ genannt und gedroht haben, „wenn ich Sie hier nochmal sehe, schlage ich Ihren Hund tot.“ Die Zeugin beobachtete, in welches Haus der Angeklagte ging, und auch ihr Mann kam vor Ort.

Im April soll es in der Bahnhofstraße einen weiteren Vorfall gegeben haben. Dabei soll der Beschuldigte zur Belastungszeugin gesagt habe: „Glotz mich nicht so an, sonst bekommst du eine auf die Fresse“, und der Ehemann will das am Telefon mitgehört haben. Über beide Fälle berichtete das Paar beim ersten Verhandlungstermin.

Jetzt beim zweiten Termin sagte eine Zeugin, sie kenne sowohl die Belastungszeugin als auch den Angeklagten. Dieser habe ihr erzählt, sein Hund sei bei der Auseinandersetzung am Wertheimer Mainufer von einem großen hellen Hund mit spitzer Schnauze verletzt worden. Ihr Lebensgefährte fügte hinzu, er kenne auch den Ehemann der Belastungszeugin.

Dieser habe ihn beauftragt, dem Beschuldigten auszurichten, das sei noch nicht vorbei, er bringe ihn um. Das Gericht befragte daraufhin erneut die Belastungszeugin und kam zum Ergebnis, dass sie Situationen möglicherweise anders wahrnimmt als andere Leute. Sie fühle sich wohl schnell von Personen „angegangen“. Aber auch der Beschuldigte (mehrfach vorbestraft) sei keine Person, die sich in solchen Situation nur defensiv verhalte. goe

