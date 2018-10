„Ich gebe zu, ich habe geweint“

„Kaffeeraum“-Betreiberin Noa Nellesen hat mit einer Partnerin einen Bartender- und Barista-Wettbewerb gewonnen. Nun vertritt sie Deutschland beim internationalen Contest auf Gran Canaria.

Wertheim. Eigentlich heißt die Siegerin ja „La Historia de Josefina“. Denn mit dieser Drink-Kreation haben Marlene Link, Bartenderin in der „JFK Bar“ der Villa Kennedy in Frankfurt am Main und Noa

...