Ich Glückspilz –Märchenlesung für Erwachsene

Nachdenklich stimmte die moralische Parabel: „Der alte Großvater und der Enkel.“ Cornelia Boese schickte voraus: „Da musst du über 40 sein, um es zu verstehen.“ Beschrieben wird in diesem Grimm-Märchen eine Situation in der Familie: „Der alte Großvater kann seine Suppe nicht mehr richtig essen, er verschüttet sie, und sie läuft ihm auch immer wieder aus dem Mund. Da sich sein Sohn und seine Schwiegertochter davor ekeln, muss er beim Essen fernab vom Tisch sitzen. Als er noch eine Schüssel zerbricht, bekommt er einen Holznapf. Kurz darauf trägt der kleine Enkel Hölzer zusammen und erklärt den Eltern, er wolle daraus einen Trog machen, aus dem Vater und Mutter essen sollen, wenn er groß ist und sie dann alt sind. Daraufhin fangen die Eltern an zu weinen und holen den Großvater wieder an den Tisch.“

Für ihr Lieblingsmärchen, so die Autorin, brauche man Humor: „Die Lebenszeit“. In dieser Parabel gibt Gott für Esel, Hund, Affe und Mensch je dreißig Jahre Lebenszeit. Der Esel muss schwer tragen, dem Hund fallen die Zähne aus und der Zirkusaffe muss immer lustig sein. Sie erbitten um Nachlass. Zum Abschluss gab es Geschichten um das ABC. Das beginnt bei der Amsel und endet bei der Zitronentorte. Witzige und originelle Verse von Cornelia Boese treffen hier auf Bilder von bekannten Illustratoren.

Pfarrerin Dr. Verena Mätzke und Martina Spengler, Pflegedienstleiterin der evangelischen Sozialstation, sowie Andrea Schwitt-Graf warben für das Projekt „Goldene Minuten“ zur Förderung des diakonisch-seelsorglichen Profils der evangelischen Sozialstation Wertheim. Fazit aller Rednerinnen: „Vorlesen ist seelische Zuwendung.“ hw

