Archivare – das waren eigentlich Männer, erfuhr sie zum Beginn ihrer Berufsausbildung als Anwärterin 1977. Dr. Monika Schaupp, Leiterin der Abteilung Staatsarchiv Wertheim, beschrieb in einem Zitat von Georg August Bachmann aus dem Jahr 1801, welche Eigenschaften ein Archivar haben sollte: „Ein Archivarius muss auch Schnellkraft, Unternehmungs- und Ausführungsvermögen, Hurtigkeit und Feuer haben. Mit schläfrigen Leuten ist überhaupt wenig, am wenigsten aber an einem solchen Posten ausgerichtet.“

Dass dem landläufig eher als verstaubt geltendem Kellerjob des Archivars so viel Lebendigkeit und blitzschnelle Geisteskraft beigemessen wird, mag auf den ersten Blick verwundern. Wenn Martina Heine aber von ihrem Beruf berichtet, wird klar, was da gemeint ist. „Ich höre das Wispern einfach überall“, sagt sie beim Gang durch das Magazin. In den säuberlich in säurefreien Kartons gestapelten Akten, Urkunden und Kopialen stehen Geschichten. Die gilt es, aufzuspüren, zu bewerten und einzuordnen. „So ein Archiv lebt“, meint die Fachfrau.

Ihren ersten Kontakt mit einer Archivalie hatte die gebürtige Erlenbacherin Heine bei einem Schulausflug nach Stadtprozelten. Ein altes Kopialbuch, handgeschrieben und für die Gymnasiasten nicht leserlich, dafür um so schöner anzuschauen, wurde gezeigt. „Ich fand das damals toll“, erinnert sie sich. Dass ein Studium nach dem Abitur nicht vorgesehen war, war Familienbeschluss, so dass sich die junge Martina Heine nach einem Ausbildungsplatz umsah und, wie sie scherzhaft erzählt, bei der Broschüre „Schule und Beruf“ nicht über den Buchstaben A hinauskam.

Sprung ins kalte Wasser

Doch sie wagte den Sprung ins kalte Wasser, bewarb sich bei der Landesarchivdirektion in Stuttgart und betrat beim Bewerbungsgespräch zum ersten Mal in ihrem Leben ein Archiv. Anfang Oktober dann begann sie ihr Praktikum zur Ausbildung in den gehobenen Archivdienst beim Generallandesarchiv Karlsruhe. „Man steckte uns in den untersten Keller des Gebäudes, führte uns vor einen ungeordneten Haufen Akten und gab uns die Aufgabe, diesen zu sortieren und in die dortige Fahrregalanlage zu stecken. Nach welchen Kriterien wir sortieren sollten, wussten wir nicht“, so Martina Heine über ihre allerersten Berufserfahrungen.

Inspirierende Zeit

Die Archivschule in Marburg folgte als interessante und inspirierende Zeit. Zurück in Karlsruhe wurde ihre schnell bewusst: Sie kann und sie will mehr. Die Suche nach Alternativen begann. Wie es der Zufall wollte, landete sie fast wieder in ihrer alten Heimat, in Wertheim. Diesen Schritt habe sie nie bereut, sagt sie aus heutiger Sicht und wirkt sehr zufrieden.

Sie lernte das Adelsarchiv kennen, begleitete den Umzug nach Bronnbach und wurde 1986 stellvertretende Leiterin des Staatsarchivs Wertheim. Immer wieder entdeckte sie Spannendes und Erhellendes, pflegte den Kontakt zu den Nutzern, leitete das Archiv während der Vakanzen.

Martina Heine forschte und veröffentlichte, recherchierte, bildete sich weiter und setzte sich als Personalrätin für die Belange der Mitarbeiter – zeitweise auch landesweit – ein. Kreisarchivarin Claudia Wieland, die derzeitige Personalrätin, bescheinigte Martina Heine, sich immer zum Wohl des Hauses, des Archivverbunds und seiner Mitarbeiter eingesetzt zu haben.

Das zeige auch die Wahl zur Personalrätin mit einer Zustimmungsquote von 100 Prozent. Wieland wies ebenso auf das Geschick Heines bei der Ausstattung der Archivräume hin. Ihr hoher ästhetischer Anspruch trage zum positiven Charakter des Hauses bei und schaffe eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

Heines Verdienste um das Staatsarchiv Wertheim, ihre Forschung zur Grafschaft Wertheim und zu den Grafen und Fürsten von Löwenstein-Wertheim, die Organisation der historisch-musikalischen Soireen, den Beiträgen in den „Archivnachrichten“, die Erschließung und Onlinestellung der Kartenselekte sowie die Bearbeitung von Beständen würdigte Dr. Monika Schaupp. Auch die Alltagsgeschichte habe sie immer im Blick gehabt.

Dr. Heiko Schnell von der Landkreisverwaltung dankte Martina Heine im Namen des Landkreises und des Landrats für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit im Archivverbund. Helmut Wießner sprach für die Stadt Wertheim anerkennende Worte für die Arbeit Heines. Dass sie für die Nutzer immer ein offenes Ohr habe, unterstrich H. Winter. Michael Günther umrahmte die Verabschiedung musikalisch.

Wenn sie auch kürzertreten will, um mit ihrem Mann zu reisen und selbstbestimmter zu leben: Ganz loslassen mag Martina Heine noch nicht vom Archiv. Zwei Editionen, die auf die Fertigstellung harren, will sie abschließen. Auch interessiert sie sich für Kriminalfälle im 19. Jahrhundert, von denen so manche in den Akten schlummert. „Dann sitze ich auf der anderen Seite im Lesesaal und lasse mich bedienen“, freut sie sich auf künftige Forschungen. Dass sich andere Nutzer ab und an sie wenden werden und sie sicher nicht nein sagen wird, gehört zu ihrem Naturell. Heine: „Mir war es immer wichtig, historisches Wissen zu vermitteln und Laien zu begeistern.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.04.2018