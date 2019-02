Wertheim.„Ich will gesund bleiben!“ – unter diesem Motto fand am Dienstag ein Projekttag für die Zweit- bis Viertklässler der Gemeinschaftsschule Wertheim statt. Das Gesundheitsamt des Landratsamts Main-Tauber hatte ein Team zusammengestellt, um den Kindern an sechs Stationen Impulse zu einer gesunden Lebensweise zu geben.

Nach der Begrüßung durch Schulleiter Lothar Fink und einem kleinen Aufwärmprogramm ging es für die Klassen in ihre erste Station. In der Aula gab es eine Bewegungs- und Sportstation. Hier waren Tische und Stühle in verschiedenen Größen aufgebaut und die Kinder erfuhren, wie man durch richtiges Sitzen Haltungsschäden vorbeugen kann.

An einer Entspannungsstation berichteten die Kinder einiges zum Thema Stress in ihrem Alltag und entspannten sich auf einer Liegewiese bei einer gegenseitigen Massage. Bei der Station zur Zahngesundheit konnten die Kinder mit Hilfe einer Zahnbelagsfärbelösung, die den Zahnbelag abgestuft nach dessen Alter lila bis blau verfärbt, überprüfen, wie gründlich sie ihre Zähne putzen. Von den Fachfrauen zur Zahngesundheit und ihrem treuen Begleiter, dem Krokodil Kroko, lernten die Kinder, wie man seine Zähne richtig putzt. Mit strahlend weißem Lächeln ging es in die nächste Station.

Bei einem Vortrag über Natur und Landschaft erfuhren sie viel über die Natur im Main-Tauber-Kreis und konnten in einem Quiz ihr Wissen über Tierstimmen und Pflanzen testen. In der Küche der Schule wurde die Ernährungspyramide vorgestellt sowie ein gesundes Frühstück geschnippelt und verspeist. In einer letzten Station wurden von Kinderärztinnen verschiedene Sinnesstationen angeboten. Hierbei wurde ein Sehtest gemacht und bei einem Riech- und Hörmemory die weiteren Sinne gefordert. Außerdem führte Kinderärztin Dr. . Dittmer anhand des „Fahrradhelm-Tests“ vor, wie wichtig das Tragen eines Helms für die Gesundheit ist.

Die Kinder waren beeindruckt von dem Test und versprachen beim Abschluss in der Aula, immer an ihren Fahrradhelm zu denken. Auch sonst hatten sie mit Begeisterung die Stationen durchlaufen und werden hoffentlich viel davon in ihrem Alltag umsetzen. hg

