„Ich will mit den Legenden aufräumen“

Was versteckt sich hinter dem Ritterorden vom Heiligen Grab von Jerusalem? Der Historiker Dr. Michael Feldkamp stellte neueste Forschungsergebnisse vor.

Bronnbach. Auf Einladung des historischen Vereins, der Volkshochschule und des Archivverbundes kam der Historiker Dr. Michael Feldkamp an die Tauber und berichtete von neuesten Forschungsergebnissen über den Ritterorden vom Heiligen Grab in Jerusalem. „Ich will mit Legenden aufräumen“, stellte Feldkamp an den Beginn seiner Ausführungen, nachdem Dr. Monika Schaupp ihn und die Besucher im Saal des Archivverbundes begrüßt hatte.

Der Ritterorden habe auch einen Bezug zum Kloster Bronnbach, führte sie aus, denn der Graf von Löwenstein sei im 16. Jahrhundert ebenfalls Mitglied des Ordens gewesen und hatte sich auf Pilgerreise nach Jerusalem begeben.

Außerdem wird die Verbindung des Ordens zum Kloster jedes Jahr beim Patrozinium deutlich durch die Teilnahme mehrerer aktiver Mitglieder des Ordens.

Keine politischen Ziele

Etwa 1400 Ritter und Damen bilden den Orden in Deutschland, es gibt aber auch Statthaltereien in Österreich, Frankreich und Italien, um nur die größten zu nennen, mit insgesamt 30 000 Mitgliedern. Alle Mitglieder des Ordens sind Katholiken. Der Orden verfolgt keinerlei politischen Ziele, sondern unterstützt die Arbeit der Christen im Heiligen Land finanziell und ideell.

Etwa 1,7 Millionen Euro sammelt der Orden jedes Jahr in Deutschland und sendet es ohne Abzüge weiter. „Wir sind nicht nur ein Traditionsverein“, beleuchtete Feldkamp das soziale Engagement des Ritterordens in der heutigen Zeit.

Gegründet ist der Ritterorden vom Heiligen Grab von Jerusalem spätestens im Jahr 1335. In diesem Jahr gibt es das erste schriftliche Zeugnis eines Ritterschlages in der Grabeskirche in Jerusalem.

Aber wahrscheinlich gab es den Pilgerorden schon früher. Entstanden ist der Zusammenschluss durch die Pilgerbewegung im 14. Jahrhundert und nicht wie in verschiedenen Publikationen dargestellt schon beim 1. Kreuzzug im Jahr 1099, so Feldkamp. Sein äußerlich sichtbares Zeichen ist „Jerusalem Kreuz“, auch „Krückenkreuz“ genannt, wie es beispielsweise in der georgischen Flagge vorkommt. Dieses Kreuz ist auch ein Hinweis auf die Entstehung des Ritterordens, so Feldkamp. Es wurde erstmals auf Münzen in Zypern vom König von Jerusalem geprägt. Auf diese Insel hatte sich der König nach der Zerstörung von Accon 1291 ins Exil begeben. Von dort floh er dann weiter nach Rhodos (1309) und seine ihn begleitenden Ritter zuletzt bis nach Malta, weshalb sie heute übrigens noch Malteser heißen. Das Jerusalem Kreuz als Zeichen wurde erst 1414 bei den Grabesrittern geläufig. Wahrscheinlich haben sie es in Zypern mitgenommen, dann ins Heilige Land gebracht und von dort ging es als Souvenir auf seine Reise zurück nach Europa, vermutet Feldkamp. Es war so eine Art Pilgerabzeichen, wie die Jakobsmuschel für Pilger nach Santiago di Compostela.

Die Betreuung der Pilger im Heiligen Land oblag dem Franziskanerorden, der bis 1848 auch den Ritterschlag vornahm und ihn erst mit der Wiedereinsetzung des Lateinischen Patriarchen an diesen angab.

Der Ritterorden muss auch nach dem Verbot des Templerorden (1312) entstanden sein, so Feldkamp. Das mache geschichtlich Sinn. Erst nach dem Verbot sei das Pilgerwesen neu belebt worden, auch wenn die Reise ins Heilige Land sehr beschwerlich war. Meist waren es Seereisen über Amsterdam oder Venedig, selten pilgerten die Menschen über die Balkanroute nach Palästina. Viele Legenden über den Ritterorden sind während des 30-jährigen Krieges vor allem in Italien entstanden, so der Experte.

Heute kümmert sich der Ritterorden, der nie waffenführend war, um soziale Projekte im Heiligen Land. Dort wird die Ökumene gelebt, beispielsweise gibt es Schulen für Christen, Muslime und Orthodoxe. Sie werden gemeinsam ausgebildet und lernen so Verständnis für die andere Glaubensgemeinschaft zu entwickeln. Das ist die Hauptaufgabe, so Feldkamp, der selbst Mitglied des Ritterordens vom heiligen Grab von Jerusalem ist.

