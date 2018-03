Anzeige

Nils Kunze hat Duschgel beigesteuert. Auf die Frage, warum er etwas gespendet hat, lautet seine ganz pragamatische Antwort: „Weil jeder aus meiner Klasse mitgemacht hat.“

Ziemlich lang ist die Liste der Produkte, die Saphira-Evita Saalmüller vor ein paar Tagen in den bereitgestellten Korb gelegt hat. Darunter waren auch Zahnbürste, Zahnpasta, Mehl und Nudeln. „Ich wollte einfach helfen“, sagt die Schülerin knapp. Inzwischen trägt sie gemeinsam mit einer Freundin die nächste Kiste die Stufen vor der Schule herunter zum Anhänger. Dort steht der Leiter der Wertheimer Tafel, Dieter Adelmann. Gemeinsam mit dem Schulleiter Hartmut Reinhard und dem Biologie- und Philosophielehrer Georg Fries stapelt Adelmann die Kisten in den mitgeführten Anhänger. Weil der Platz irgendwann nicht mehr reicht, werden kurzerhand Kofferraum und umgelegte Rückbank des Autos auch noch vollgestellt.

Wochenlang gesammelt

Drei Wochen haben die Schüler der insgesamt 21 Klassen des DBG in der Schule die Spenden gesammelt. Insgesamt konnten sie 24 große graue Kisten füllen. Der Klasse 6b fiel das Vorsortieren und die Übergabe an diesem Tag zu.

Vorausgegangen waren Flyer, welche die Eltern genau informierte. Auch im Unterricht sind Armut und soziale Einrichtungen, wie die Tafeln, ein Thema. Das bemerkenswerte Engagement führt Schulleiter Hartmut Reinhard darauf zurück, dass die Aktion inzwischen gut in den Köpfen aller angekommen sei. „Es ist wichtig, dass unsere Schüler wissen, dass es auch in Wertheim Armut gibt“, sagt Reinhard und führt Fries als Motor und Cornelia Wetterich als Initiatorin der Aktion an.

Dass diese Spendenaktion vom Herbst auf das Frühjahr vorgezogen wurde, findet Fries passend. „Das schafft die Verbindung zur Fastenzeit. Man gibt etwas vom Überschuss an die, die Mangel haben“, erklärt der Lehrer.

„Diese Spenden sind für uns so wahnsinnig wichtig, weil wir diese Waren nicht von den Märkten bekommen“, erklärt Adelmann. Er hat erst Anfang des Jahres die Leitung der Wertheimer Tafel übernommen. Dennoch ist ihm klar, dass diese Spenden nicht ewig reichen werden. „Drei Wochen“, schätzt er nach einem schnellen Blick über die Kisten. „Wir müssen die Waren einteilen“, sagt er. Und beim Verkauf achte man in der Tafel genau darauf, für wie viele Familienmitglieder dort jemand beispielsweise Nudeln braucht.

Dank diverser Spendenaktionen, wie die der Supermarktkette Lidl „Kauf 1 mehr“, oder die des Fördervereins der Tafel mit dem Rotary-Club werden auch mal Durststrecken überwunden. Die nächste „Saure-Gurken-Zeit“ steht für die Wertheimer an, wenn alle anderen ihre schönsten Tage verleben – den Sommerurlaub.

So prekär wie in Essen wird es allerdings nicht. Hier sorgte aufgrund der fehlenden Lebensmittel der Aufnahmestopp für Ausländer für mediales Aufsehen. „Solche Probleme haben wir hier nicht“, sagt Adelmann. Er freut sich sichtlich über den Erfolg der Spendenaktion. Inzwischen sind alle Kisten verladen, Hänger und Auto voll.

Alle Schulen beteiligt

Übrigens beteiligen sich alle Schulen in der Wertheimer Region an dieser Spendenaktion. So war Dieter Adelmann bereits am Montagfrüh in Freudenberg und durfte gespendete Waren verladen und wird beispielsweise am Mittwoch an der Comenius Realschule mit seinem Auto und Hänger vorfahren.

Inzwischen sind die Schüler der 6b zufrieden wieder in ihr warmes Klassenzimmer zurückgekehrt. Auf die Frage, wer sich nächstes Mal wieder an dieser Aktion beteiligt, flogen sofort und ohne Zögern alle Finger in die Höhe. Direktor Hartmut Reinhard, Lehrer Georg Fries und Tafelleiter Dieter Adelmann lächeln zufrieden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.03.2018