Main-Tauber-Kreis.Der Präsident des Landesarchivs Baden-Württemberg, Prof. Dr. Gerald Maier, war kürzlich im Archivverbund Main-Tauber zu Gast. Der Verbund besteht aus dem Staatsarchiv Wertheim, dem Archiv des Main-Tauber-Kreises und den Archiven der Städte und Gemeinden Wertheim, Assamstadt, Freudenberg, Külsheim und Werbach. Das Gespräch mit der Leiterin des Archivverbundes, Dr. Monika Schaupp, und Landrat Reinhard Frank drehte sich um die Modellhaftigkeit der Archivverbund-Lösung, die Zukunft des Archivwesens und die jüngst erfolgte Magazinerweiterung in Bronnbach.

Gerald Maier erläuterte, dass das Landesarchiv in acht Standortkommunen in Baden-Württemberg vertreten ist. Am Hauptsitz in Stuttgart ist die Behörde auf mehrere Gebäude verteilt. Darüber hinaus wird zum Beispiel auch eine große, ehemalige Arsenalkaserne in Ludwigsburg genutzt.

Modell für ähnliche Lösungen

Die Kombination von Staats-, Kreis- und Gemeindearchiv unter einem Dach, wie sie in Bronnbach geschaffen wurde, bezeichnete Maier als „ideale Konstellation eines Kompetenzzentrums“. Es sei bundesweit Vorreiter gewesen und habe andernorts Modell für ähnliche Lösungen gestanden. Der Archivverbund sei zudem ein „regionaler Player, der in der Raumschaft sehr gut ankommt“. Besonders würdigte er die „sehr gute Öffentlichkeitsarbeit“ der Archivverbunds-Leiterin Dr. Monika Schaupp.