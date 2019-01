Idyllische Lage unterhalb des Weinbergs

Wohnen am Südhang, unterhalb des Weinbergs, das ist künftig in Kembach möglich. Das erschlossene Wohngebiet „Buschhölzlein“ wurde gestern offiziell übergeben.

Kembach. Der Osten Wertheims ist ein besonders gefragter Wohnstandort. Das ergab eine entsprechende Untersuchung im Frühjahr 2017. Diesem Bedarf entspricht die Stadt mit der Ausweisung neuer Baugebiete, wie gestern Vormittag in Kembach.

Innerhalb der rekordverdächtigen Zeit von nur nur knapp drei Monaten, wie nicht nur Bürgermeister Wolfgang Stein feststellte, wurde die Erschließung des Baugebiets „Buschhölzlein“ abgeschlossen.

Bauleitplanverfahren

Damit stehen nun 13 Bauplätze zum Preis von 111 Euro pro Quadratmeter zur Verfügung; sieben davon, talseits und im Geltungsbereich des seit 1994 rechtskräftigen Bebauungsplans gelegen, sind sofort nutzbar, für sechs weitere muss das Bauleitplanverfahren noch abgeschlossen werden, informierte Bürgermeister Wolfgang Stein.

Nach seinen Angaben wurden insgesamt rund 800 000 Euro investiert, davon entfallen etwa 365 000 Euro auf den Straßenbau und die Beleuchtung, rund 435 000 Euro auf die Entwässerung und weitere 65 000 Euro auf die Wasser- und Stromversorgung. Die entsprechenden Aufträge hatte der Gemeinderat im Mai vergangenen Jahres vergeben, die Arbeiten dauerten dann von September bis November.

Technische Daten und Details lieferte bei der Übergabe Thomas Rutschmann, Abteilungsleiter bei der Stadtverwaltung. Demnach wurde die neue, noch namenlose Erschließungsstraße als Stichstraße auf einer Länge von rund 185 Metern und mit einer Fahrbahnbreite zwischen den Bordsteinen von 5,20 Metern ausgebaut. Sie ist im Osten an die Sonnenbergstraße angeschlossen und endet im Westen in einer Wendeanlage.

Regenwasserkanal verlegt

Die innere abwassertechnische Erschließung erfolgt im Trennsystem. Dafür wurde ein rund 150 Meter langer Regenwasserkanal verlegt und an die neue Verdolungsleitung angeschlossen. Das Niederschlagswasser wird über einen bestehenden Graben nach Unterquerung der Landesstraße direkt in den Kembach geleitet. Am Anfang und am Ende der neuen Erschließungsstraße befinden sich Entwässerungsrinnen. Für das aus dem nördlich gelegenen Außengebiet zufließende Oberflächenwasser wurde ein neues Einlaufbauwerk mit Geröllfang hergestellt. Die Ableitung des Schmutzwassers wiederum erfolgt über eine etwa 250 Meter lange Entwässerungsleitung.

Die Stadtwerke Wertheim verlegten Versorgungsleitungen für Wasser und Strom und installierten acht Lichtmasten mit LED-Aufsatzleuchten. Von der Telekom wird das Neubaugebiet mit Glasfaserleitungen bis in die Häuser versorgt.

Meilenstein

Ein „Meilenstein für Kembach“ nannte Ortsvorsteherin Tanja Bolg die Maßnahme. „Endlich haben wir wieder ein vernünftiges Baugebiet, so dass bauwillige junge Leute nicht mehr gezwungen sind, wegzuziehen.“ Jahrzehntelang habe man darauf gewartet, immerhin sei es aber in der Zwischenzeit gelungen, den Ortskern neu zu beleben.

Superschnelle Arbeit

Ortsvorsteherin Tanja Bolg würdigte, ebenso wie zuvor Bürgermeister Stein, die ausführenden Firmen, die „superschnell und sehr sauber gearbeitet“ hätten. Einig war sie sich mit Stein auch darin, dass das Baugebiet, am Südhang unterhalb des Weinbergs gelegen, besonders attraktiv ist.

