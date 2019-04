Ihr Thema: starke Frauen

Im Schlösschen im Hofgarten wird es ab Samstag die neue Sonderausstellung mit Werken der Berlinerin Jeanne Mammen geben.

Hofgarten. Dank einer Kooperation mit dem Berliner Stadtmuseum wird zum Beginn der neuen Saison die Ausstellung Jeanne Mammen (1890 - 1976) – Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen einer Berliner Künstlerin par excellence, ab Samstag, 4. Mai, im Schlösschen im Hofgarten zu sehen sein.

Die Malerin und Graphikerin Jeanne Mammen war eine Einzelgängerin und gilt als eine der sperrigsten und schillerndsten Künstlerinnen der neueren Kunstgeschichte. Sie beobachtete über mehrere Epochen zunächst die Boulevards in Paris bis 1914, die wilden Jahre nach dem ersten Weltkrieg – die sogenannten „Goldenen Zwanziger“– in Berlin mit den selbstbewussten Frauen. Dann erlebte sie ab 1933 eine Zeit der Einsamkeit und inneren Emigration und schließlich das Nachkriegsberlin. Teile ihres Werkes sind auch vom Kubismus geprägt.

Mammen studierte in Paris, Brüssel und Rom. Nach ihrem Aufenthalt in Paris lebte sie ab 1916 in Berlin, wo sie für Modezeitschriften und Satiremagazine arbeitete. 1930 hatte sie in der Berliner Galerie Gurlitt ihre erste Einzelausstellung, 1933 erhielt sie Ausstellungsverbot.

Die Gemälde, Zeichnungen, Grafiken und Plastiken in der Wertheimer Ausstellung stammen alle aus dem Nachlass der Künstlerin, die heute in der Stiftung Jeanne Mammen im Stadtmuseum Berlin vereint sind. 2017/18 widmete die Berlinische Galerie Jeanne Mammen eine umfangreiche Retrospektive, die eine sehr große Beachtung fand. Nun wird diese Ausstellung in veränderter Zusammenstellung in Wertheim bis 28. Juli gezeigt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019