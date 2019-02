Illegal Müll entsorgt: Wer kann Hinweise geben?

bettingen.Unbekannte haben illegal Müll in Bettingen entsorgt. Die offenbar mit Altfett gefüllten Kanister und Eimer sowie ein alter Bürostuhl lagen an einem Waldrand, meldet die Wertheimer Stadtverwaltung. Der Fund wurde am Montag, 18. Februar, dem Ordnungsamt gemeldet. Der Baubetriebshof muss den Unrat auf Kosten der Allgemeinheit entfernen. Unerlaubte Müllentsorgung ist kein Kavaliersdelikt. Die Verursacher sollen angezeigt werden. Die Stadt sucht nach Hinweisen. Ansprechpartner ist Ordnungsamtsleiter Volker Mohr, Telefon 09342/301250, E-Mail: volker.mohr@wertheim.de. Bild: Stadtverwaltung

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019