Im ersten Abschnitt soll Versandlager mit 33 Dockingstationen entstehen

Marktheidenfeld.Die Warema Renkhoff SE (Marktheidenfeld) plant Großes in Wertheim und erwirbt dafür ein rund 63 000 Quadratmeter umfassendes Grundstück am Hymerring am Bettinger „Almosenberg“.

In einem ersten Bauabschnitt, erläuterten der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Harald Freund und Pressesprecherin Lilli Heyer gestern, soll auf einer Teilfläche von 45 000 Quadratmetern ein neues Versandlager mit etwa 200 Arbeitsplätzen entstehen. Der Baubeginn hierfür könnte im Herbst kommenden Jahres sein. Die Inbetriebnahme wäre dann ein Jahr später geplant. Die Investitionssumme liegt bei 22 Millionen Euro.

Das Versandlager soll einer Pressemitteilung zufolge voraussichtlich über 33 Dockingstationen und rund 45 Lkw-Stellplätze verfügen. Gerechnet wird mit etwa 90 Lkw-An- und Abfahrten täglich.

In einem, noch nicht näher terminierten, zweiten Abschnitt plant das Unternehmen dann auf weiteren 15 000 Quadratmetern den Bau einer Produktionsstätte für mechanische Metallbearbeitung und Oberflächentechnik. Dafür ist eine Investition von weiteren 14,5 Millionen Euro kalkuliert. Versandlager und Metallbearbeitung sind Unternehmensbereiche, die bislang in Marktheidenfeld angesiedelt sind und von dort an den „Almosenberg“ verlagert werden. Der Bereich Oberflächentechnik soll neu hinzukommen.

„Verlagert“ wird auch der überwiegende Teil der am „Almosenberg“ geplanten rund 300 Arbeitsplätze, wobei nach Aussagen der Unternehmensvertreter bereits jetzt eine ganze Reihe von Beschäftigten aus dem Raum Wertheim nach Marktheidenfeld pendeln. Diese hätten es dann künftig möglicherweise näher zu ihrem Arbeitsplatz.

Der neue Warema-Standort am Hymerring liegt praktisch in Sichtweite zum künftigen „Warema Sun Forum“ am „Almosenberg“, mit dessen Bau im kommenden Frühjahr begonnen werden soll. Dieses erste Investment des Unternehmens in Wertheim beläuft sich auf rund sieben Millionen Euro. ek

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018