„Im Glanz von Trompete und Orgel“

Bronnbach.Zu einer schönen Tradition ist es geworden, Pfingsten in Bronnbach mit festlichen Trompeten- und Orgelklängen zu feiern. In einzigartiger Weise verbinden sich hier Architektur und vollendeter Klang der Schlimbach-Orgel zu einer außergewöhnlichen Konzertatmosphäre. Am Pfingstsonntag, 9. Juni, erleben Besucher um 17 Uhr ein weiteres Fest der Trompeten- und Orgelmusik, wie die Verantwortlichen mitteilen.

Der renommierte Solotrompeter Professor Claude Rippas (Zürich) und der ehemalige Ulmer Münsterorganist Friedrich Fröschle präsentieren an der historischen Schlimbach-Orgel glanzvolle Trompetenkonzerte und virtuose Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, Tomaso Albinoni, Wolfgang Amadeus Mozart und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Einen weiteren Höhepunkt bilden die Bearbeitungen bekannter Spirituals, bei denen Claude Rippas neben der Trompete auch das Flügelhorn mit seiner weichen, meditativen Klangfarbe verwendet.

Claude Rippas und Friedrich Fröschle zählen zu den bekanntesten Vertretern der Instrumentalkombination Trompete und Orgel. Mit ihren Konzerten sind sie seit über 20 Jahren an der Schlimbach-Orgel in der Klosterkirche Bronnbach zu Gast. Claude Rippas gilt als einer der führenden Trompetensolisten der Schweiz. Seine künstlerische Ausbildung erhielt er in Bern, Zürich und Paris. Nach seinem Wirken als Solotrompeter namhafter Symphonieorchester ist er heute als gefragter Solist und Professor für Trompete und Barocktrompete an der Musikhochschule Zürich tätig.

Friedrich Fröschle begann seine Laufbahn in Heidenheim und Augsburg. Von 1991 bis 2009 wirkte er als erster Organist und Kantor am Ulmer Münster.

Seine Virtuosität als Konzertorganist sowie als gefragter Duo Partner renommierter Instrumentalsolisten und sein Wirken als Dirigent großer Chor- und Orchesterwerke ist in zahlreichen Rundfunk- und CD-Aufnahmen dokumentiert. Die Virtuosität und Klangfülle, mit der das Duo die Werke wiedergibt, sind auf CD aufgenommen und lassen Publikum wie Kritiker einhellig von Trompeten- und Orgelmusik in Vollendung schwärmen.

Zwei Königsinstrumente und zwei Meister ihrer Instrumente versprechen ein wahres Fest der Trompeten- und Orgelmusik.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019