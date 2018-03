Im Kampf gegen die Kräfte der Natur

Anzeige

Das steinzeitliche Survival-Drama „Der Mann aus dem Eis“ ist ein brachialer, existenzieller Rachethriller im Stil von „The Revenant –Der Rückkehrer“. Ein Mann im Kampf gegen die Natur und seine zügellosen Rachegelüste. Dabei spielt die Geschichte vor dem Hintergrund der Kupferzeit. So trug Ötzi, der um 3300 vor Christus durch einen Pfeil in der linken Schulter starb, ein Kupferbeil bei sich. Doch aus welchem Grund wurde er angeschossen? Regisseur Felix Randau inszeniert eine fiktive Geschichte, mit Jürgen Vogel als Kelab oder Ötzi in der Hauptrolle, um die Hintergrundgeschichte von Ötzi zu erklären.

Um die Lebensbedingungenmöglichst authentisch nachzuzeichnen, wurde ein Großteil des Filmes an Originalschauplätzen gedreht. Darüber hinaus verzichtet die Geschichte auf verständliche Dialoge und nutzt stattdessen große Gesten und eine Frühform des Rätischen, also Laute, die nicht weiter übersetzt werden müssen. Neben Jürgen Vogel kann der „Mann aus dem Eis“ außerdem mit Auftritten von Stars wie Franco Nero, André Hennicke („Das kalte Herz“), Susanne Wuest und Sabin Tambrea („Marie Curie“) aufwarten. (Erstaufführung, frei ab zwölf Jahren). pm

