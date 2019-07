Im Schrebergarten gelandet

Wertheim.Zu einem Unfall kam es am Mittwochnachmittag um 15.30 Uhr auf der Neuen Vockenroter Steige. Eine Peugeotfahrerin kam aus der Alten Vockenroter Steige und schnellte laut Zeugenaussagen gegenüber der Polizei mit sehr hoher Geschwindigkeit quer über die Neue Vockenroter Steige. Der Peugeot 1007 kam in den Schrebergärten auf dem Dach zum Liegen, nachdem er eine Laube touchiert hatte. Die Feuerwehr befreite die eingeschlossene ältere Dame und ihren Hund aus der misslichen Lage. Die Autofahrerin war ansprechbar und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Damit keine Schadstoffe auslaufen konnten, drehten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Pkw am Unfallort wieder auf die Räder. Der Hund war unverletzt. Die Feuerwehrleute kümmerten sich liebevoll um ihn.

Die Feuerwehr war mit vier Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Neue Vockenroter Steige musste zeitweise voll gesperrt werden.

Der den Unfall untersuchende Polizeibeamte sprach von großem Glück, dass der Verkehr, der auf der neuen Vockenroter Steige zwischen Wertheim und Wartberg unterwegs war, von dem Fahrmanöver nicht betroffen war. Zu den Ursachen des Unfalls konnte der Beamte noch keine Angaben machen.

