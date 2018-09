Im Verein schnuppern und ausprobieren

Höhefeld.Der SV Höhefeld beteiligt sich wieder als einer von mehr als 250 Vereinen, an der „Europäischen Woche des Sports“ und öffnet vom 24. bis 27. September seine Sportangebote für die Öffentlichkeit.

Mit den „Be Active“-Deutschland-Aktivitäten „Schnuppern und Ausprobieren“ möchte der SV Höhefeld so viele Menschen wie möglich, und jeden Alters, begeistern und zum Mitmachen bewegen.

Alle Interessierten sind willkommen, die Angebote zu nutzen, sich zu bewegen und kostenfrei in die Sportangebote des Vereins hineinzuschnuppern und diese auszuprobieren. Da Sport und mehr Bewegung wissenschaftlich nachgewiesen nicht nur zu einem gesünderen, sondern auch zu einem glücklicheren Leben beitragen, wurde die „Europäische Woche des Sports“ ins Leben gerufen. Ziel dieser Kampagne ist es, die Menschen in Europa zu mehr Bewegung anzuregen und sie für einen aktiven und gesunden Lebensstil zu begeistern.

38 Prozent der Deutschen machen nie Sport. Das Level der körperlichen Aktivität ist rückläufig, die Bevölkerung wird immer älter und ein Großteil der Menschen übt sitzende Tätigkeiten aus. Die europäische Woche des Sports ist die Antwort auf diese Herausforderung.

Der Deutsche Turner-Bund setzt dieses Vorhaben in Deutschland um und wird dabei vom Bundesinnenministerium als nationaler Koordinator der Europäischen Woche des Sports unterstützt.

Jeder einzelne der sich entscheidet ein Bewegungsangebot wahrzunehmen und damit den ersten Schritt in ein gesundes und aktives Leben setzt, zählt. In Deutschland haben sich 2017 bundesweit mehr als 70 000 Menschen in der europäischen Woche des Sports bewegt. Auch für 2018 gilt: „Seid dabei – macht mit und bleibt fit!“. Die Sportangebote des SV Höhefeld zum „Schnuppern und Ausprobieren“: Montag, 24. September, 20.30 bis 22 Uhr Volleyball; Dienstag, 25. September, 19 bis 20 Uhr Gymnastik „Mach mit – bleib fit“ für Männer und Frauen; Mittwoch, 26. September. 19.30 bis 21 Uhr Badminton; Donnerstag, 27. September, 18 bis 19 Uhr Turnen für Mädchen und Jungen von acht bis 13 Jahren.Die Sportstunden finden im Bürgerhaus (Am Schulweg 2) statt. Für die Sportangebote „Volleyball und Badminton“ ist aufgrund einer begrenzten Teilnahme eine vorherige Anmeldung (telefonisch oder per Email) erforderlich. Kontakt/Infos: Norbert Kippes, Telefon 09348/754, Jens Landeck, Telefon 0176/62723708, E-Mail : info@sv-hoehefeld.de, www.sv-hoehefeld.de.

