Im Vertrauen auf Gott

Persönliche Gespräche

Nate zeigte die ganze Bandbreite des Hip-Hop-Entertainment und rappte, beatboxte und tanzte mit den Jugendlichen und animierte diese zum Mitmachen. Mit seiner Band „Flamekeepers“ gelingt es ihm immer wieder auch auf Großveranstaltungen ganze Hallen zu begeistern, zahlreiche Preise, wie zuletzt der Award des überregionalen Radiosenders „BIG FM“ für die besten Jugend-Integrationsprojekte in Baden-Württemberg mit dem Musical „Heroes oft he modern society“ , lassen ihn aber nicht abheben. Im Gegenteil – mit zahlreichen Jugendlichen ließ er anschließend im persönlichen Gespräch die Botschaft individuell und persönlich nachwirken, so dass der Abend nach dem eigentlichen „YouGo“ noch eine ganze Stunde lang nachklang.

Moderiert hatte den „YouGo“ Andreas Blum, der bereits einige Jugendprojekte gemeinsam mit Nate und den Flamekeepers in Wertheim organisiert hat. Auch er bekannte seinen biblisch inspirierten Herzenswunsch für die Jugendlichen, dass sie mit „Augen des Herzens“ ihre Berufung, Gottes Plan für Ihr Leben erkennen mögen.

Mit einigen Mitmach-Übungen machte auch er die Individualität jedes einzelnen deutlich und führte so aktiv in die inspirierende Botschaft ein. Die Band mit Michael Kunkel am Keyboard, Romy Wiesenberg an der Gitarre und Celina Reinhold an der Violine begeisterte mit fetziger Musik, die mittels Beamer projizierten englischsprachigen Texte wurden lautstark mitgesungen.

Estefania Arrazola Martinez, Jugendleiterin der Evangelischen Stadtmission, die als Gastgeber ihre Räume in der Münzgasse in Wertheim zur Verfügung stellte, segnete mit frei formulierten Segenswünschen die Jugendlichen und stärkte diese mit Zuversicht und Gottvertrauen die gestellten Aufgaben im Alltag zu bestehen. ab

