Immer wieder Grenzen überschreiten

Das Zeugnis endlich in der Tasche – nun stehen den Schülern für den weiteren Lebensweg alle Türen offen. So auch den Absolventen der Werkrealschule Urphar-Lindelbach.

Urphar/Lindelbach. In diesem Jahr fand die Abschlussfeier der Werksrealschule Urphar-Lindelbach am Dienstagabend in kleinem Rahmen in der Turnhalle der Schule statt. So war es der Wunsch der Schüler.

Im offiziellen Teil der Feier ging der kommissarische Direktor Tobias Spielmann auf die vergangene Schulzeit und die Zukunft der Schüler ein. „Vor euch liegt eure Zukunft.“ Er hoffe, dass sie sich richtig entschieden haben, ob es nun mit Schule oder Ausbildung weitergehe. Die Schule war für den ein oder anderen sicher „nicht das Coolste“, aber sie haben doch einiges gelernt, sich gefreut und mal geärgert. Doch nun endet diese Reise.

Spielmann dachte in seiner Rede auch an sein eigenes Zeugnis vor vielen Jahren, als es noch die Kopfnoten Fleiß, Ordnung und Verhalten gab. Diese stehen für den Charakter eines jeden Jugendlichen. Deshalb sind Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Respekt, Höflichkeit, Ausdauer, Sozialkompetenz, Ordnungssinn und Selbstdisziplin wichtige Schlüsseleigenschaften, die manchmal im Leben wichtiger sind als die Noten in den einzelnen Fächern. Die Anlagen für diese positiven Charaktereigenschaften hat jeder, doch es liege es an jedem selbst, ob man sie entwickelt.

Beim Lernen sei laut Spielmann vielleicht der ein oder andere Schüler an seine Grenzen gestoßen, doch seine eigenen Grenzen im Leben sollte man immer wieder überschreiten und dabei wachsen, betonte der Schulleiter. Bei der Persönlichkeitsentwicklung sollen Familie, Verwandte und Freunde unterstützen. Man müsse den Kindern und Jugendlichen Grenzen aufzeigen, damit sie lernen, Respekt zu haben und gegenüber anderen Menschen tolerant zu sein. Außerdem müsse man den Jugendlichen Selbstwertgefühl vermitteln, und das gehe eben nicht über Noten. „Du hast einen Wert für mich. Menschen lieben dich, weil du bist wie du bist“, betonte Spielmann.

Ständig weiterbilden

Abschließend forderte er alle Schüler auf, sich immer weiterzubilden, denn das ist der Schlüssel für eine gute Persönlichkeitsentwicklung und damit für ein erfülltes und erfolgreiches Leben.

Er gratulierte allen Schulabgängern und freute sich, dass alle zehn Schüler den Abschluss geschafft haben. Zusammen mit der Klassenlehrerin Susanne Keupp überreichte er die Zeugnisse. Zum Schluss bedankten sich die Schüler bei allen Lehrerinnen und Lehrern mit Blumen und Schokolade.

„Es war ein harter Weg, aber wir haben es gemeinsam geschafft. Alles Gute für Euch“, schloss Keupp den offiziellen Teil ab.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.07.2019