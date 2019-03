Impulse für die konkrete Arbeit

Die evangelische Jugend traf sich zu ihrer Bezirkssynode. Die Delegierten beschäftigten sich mit Frage, wie ihre Arbeit in Zukunft aussehen kann.

Wertheim. Die Frühjahrssynode der Bezirksjugend traf sich in Waldenhausen im Gemeindehaus. Bezirksjugendpfarrerin Laura Breuninger begann mit einer Andacht. Schwerpunktthema war dieses Mal: Wie kann und soll Jugendarbeit in Zukunft aussehen?

Die Landesjugendkammer hat zusammen mit der Landesjugendsynode das Diskussionspapier „Zukunft 3.0“ auf den Weg gebracht. Bezirksjugendreferent Alexander Kirchhoff führte in das Thema ein.

Alexandra von Lindern führte durch die Sitzung. Die Jugenddelegierten beschäftigten sich mit dem Diskussionspapier unter dem Aspekt, ob es für ihre konkrete Arbeit hilfreiche Impulse enthält. Die fünf Themenbereiche „Sprachfähig im Glauben“, „Demokratie und Werte“, „Inklusion und Vielfalt“, „Digitale Lebenswelten“ und „Jugendarbeit in ländlichen Räumen“ wurden an fünf Tischen besprochen.

Im Rahmen eines „World Cafe“ gab es an jedem Tisch einen Gastgeber, der den Prozess moderierte. Die Teilnehmer konnten je nach Belieben zwischen den einzelnen Tischen wechseln. Im Anschluss an die Diskussion stellten die jeweiligen „Gastgeber“ die Ergebnisse vor.

Offen für neue Formen

Bezirksdiakonin Petra Herold erläuterte die Ergebnisse zum Thema „Sprachfähig im Glauben“. Wichtig sei, dass die Jugendlichen im Gemeindeleben ihre eigenen Erfahrungen einbringen und sich beteiligen können. In Gottesdiensten solle es Ausdrucksformen geben, die für Jugendliche ansprechend sind. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter sollten Fortbildungen besuchen, um neue Ausdrucksformen des Glaubens kennen zu lernen.

Pfarrer sollten neuen Formen offen begegnen. Herold berichtete vom „See-you“-Gottesdienst in Tauberbischofsheim. Beim „See-you“-Gottesdienst gebe es für die Besucher die Möglichkeit, sich zu beteiligen und sich zum Thema zu äußern.

Ekkehard Hüneburg, Vorsitzender der Bezirkssynode, berichtete über Demokratie und Werte. Wertevermittlung und gesellschaftspolitische Themen seien Teil des Religionsunterrichtes und müssen es bleiben. Auch in der Konfirmanden- und Jugendarbeit sollten gesellschaftspolitische Themen aktuell aufgegriffen werden und in christlicher Perspektive diskutiert werden.

Jugendliche sollten gestärkt werden, sich nach ihren Interessen und Fähigkeiten in der Demokratie zu beteiligen und einzubringen. Der Evangelischen Jugend seien Menschenrechte, Schutz von Minderheiten, Frieden und Nachhaltigkeit besonders wichtig.

Dahinter stünden die christlichen Themen: Jeder Mensch ist Ebenbild Gottes, Nächstenliebe und Bewahrung der Schöpfung. In der Badischen Landeskirche gebe es die Arbeitsstelle „Frieden“, die Jugendliche als Friedensstifter ausbildet.

Ute Schuhmacher, Religionslehrerin und Inklusionsberaterin im Kirchenbezirk Wertheim, berichtete von den Gesprächen an „ihrem“ Tisch zum Thema „Inklusion und Vielfalt“. Menschen mit besonderen Grenzen sollten wahr- und ernst genommen, allerdings nicht nur von ihrer Einschränkung her gesehen werden.

Wie können Zugänge für bisher ausgeschlossene Kinder geschaffen werden? Niederschwellige Angebote seien notwendig. Wie könne es gelingen, Offenheit und Empathie für alle in der Gruppe umzusetzen?

Ein Förderschüler sagte: „Als Konfirmand muss ich im Gottesdienst einen Text lesen, doch ich kann das gar nicht.“ Eine Möglichkeit wäre hier eine niederschwellige Beteiligung der Konfirmanden im Gottesdienst, indem die Konfirmanden einen Psalm gemeinsam mit der Gemeinde sprechen.

Zur Inklusion gehört eine leicht verständliche Sprache, auch im Gottesdienst. Religiöse Begriffe seien oft nicht verständlich wie zum Beispiel Buße tun. Besser wäre Reue zeigen und sich anders verhalten als bisher.

Hilfreich seien auch Begegnungsmöglichkeiten nach dem Gottesdienst zum Beispiel Kirchenkaffee.

In der Jugendarbeit gehe es im Gegensatz zur Schule nicht um kognitive Fähigkeiten und Leistung. Es gehe vielmehr um Haltung und Gemeinschaft. Freizeiten der Evangelischen Bezirksjugend Wertheim seien jetzt auch inklusiv.

Bezirksjugendreferent Alexander Kirchhoff war „Gastgeber“ am Tisch zu den „Digitalen Lebenswelten“. Interessanterweise sehen die jugendlichen Gesprächsteilnehmer auch Gefahren wie zum Beispiel die Abhängigkeit durch die Nutzung von sozialen Netzwerken und die Anonymität im Netz.

Die Angebote der Kirche müssten im Internet auffindbar sein. Im Kirchenbezirk Wertheim fänden sich die Veranstaltungen der Jugend unter www.ejuwe.de und die der Erwachsenen unter www.kirchenbezirk-wertheim.de.

Bibel als App auf dem Handy

Viele schätzten es, täglich einen Impuls zur Fastenzeit auf ihrem Handy lesen zu können. Andere hätten die komplette Bibel als App auf ihrem Smartphone.

Ingrid Kachel, Beauftragte der Bezirksfrauen und selbst auch in der bezirklichen Kinder- und Jugendarbeit tätig, hatte mit den Jugendlichen an „ihrem“ Tisch über Kirche im ländlichen Raum gesprochen.

Das es in den einzelnen Gemeinden oft nur wenige Jugendliche gebe, die sich nach der Konfirmation weiter treffen, sollten die einzelnen Jugendgruppen untereinander vernetzt sein.

Dazu bedürfe es eines hauptamtlichen Mitarbeiters. Es muss lokale und regionale Veranstaltungen geben. Damit die Jugendlichen die Veranstaltungen in der Region auch wahrnehmen können, wäre ein Fahrtdienst hilfreich. Die Ergebnisse des Diskussionsprozesses werden die Landesjugendsynodalen dann in Karlsruhe einbringen.

Nach dem Schwerpunktthema wurde aus den Gemeinden, Verbänden und Arbeitsgruppen berichtet. Einiges, das in den letzten Jahren angestoßen wurde, habe sich gut entwickelt: die „Wartberg Kids world“ im Kirchenzentrum, der Jugendtreff im Stiftshof „Freiraum“, Konfi3 in Tauberbischofsheim und Bestenheid für Kinder der dritten Klassen. Neu ist die Pfadfindergruppe in Tauberbischofsheim „Die Wilden Kaninchen“.

Sammeln für die Tafeln

Auch aus dem Bereich der Schule gab es einiges zu berichten. Derzeit sammeln Schüler für die Tafeln in Tauberbischofsheim, Lauda und Wertheim.

Schuldekanin Cornelia Wetterich war erfreut darüber, dass die Aktion durch die Schulen so große Unterstützung erfährt.

In Wertheim, voraussichtlich auch in Lauda, werden wieder Schülerbibeltage stattfinden. Das Thema ist in diesem Jahr David. Bemerkenswert ist auch das Projekt, das Cornelia Wetterich gemeinsam mit ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen durchführt.

Ehrenamtliche aus ganz unterschiedlichen Bereichen von katholischer und evangelischer Kirche kommen mit den Schülern ins Gespräch und zeigen etwas von der großen Vielfalt, die es innerhalb der Kirche gibt.

Ostergarten auf dem Reinhardshof

Ekkehard Hüneburg gab einen Einblick in die Arbeit des Bezirkskirchenrates. Wie kann die Durchführung der Gottesdienste künftig sichergestellt werden? Und welche Gebäude braucht die Kirche, um ihre Arbeit in guter Weise tun zu können?

Derzeit seien die Vorbereitungen für den Ostergarten im vollen Gange. Bezirksjugendreferent Alexander Kirchhoff und sein Team haben wieder viele Stationen vorbereitet, an denen alle Sinne angesprochen werden.Der Ostergarten findet vom 1. bis zum 17. April im Gemeindehaus auf dem Reinhardshof statt. Offene Führungen sind am 6./ 7. April und am 13./14. April. phe

