In 20 Jahren über 100 000 Eier geschossen

wartberg.Die Schützengesellschaft Wertheim hat vor 290 Jahren das Ostereierschießen nach Wertheim gebracht. Die traditionelle Veranstaltung wird in der Woche vor dem Osterfest angeboten. Zum Schießen um die bunt gefärbten Eier kommen in dieser Zeit viele Interessierte in die Sportanlage am Wartberg.

Das Team der Wertheimer Schützen stand in der Vorosterwoche wieder bereit, um den vielen Gästen mit Auskunft und Ratschlägen zu helfen. Das Schießen mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole war für manche Besucher ein besonderes Erlebnis. Bekam man doch für jeden Treffer ins schwarze Zentrum der Schießscheibe ein buntes Ei. Und für die „Schützen“ unter zwölf Jahren gab es das Schießen mit dem Licht-Punkt-Gewehr.

Wie den Kennern der Veranstaltung bekannt, wird auf eine Scheibe geschossen. Es sind dies fünf Schuss und wenn alle Treffer im „Schwarzen“ gelandet sind, gibt es dafür fünf bunte Eier – ein 10er-Schuss beschert ein Zusatzei. Bei allen neuen Besuchern erfolgte eine erste Einweisung beim Kauf der Schießscheiben.

Am Ostersonntag wurde zusätzlich noch ein Bogenschießen angeboten. Die Wertung war gleich mit den Gewehr- und Pistolenschützen.

Die treuesten Teilnehmer aus Waldenhausen, Sachsenhausen und Vockenrot waren 2019 auch wieder dabei.

Ebenso der Arbeitskreis Messeausschuss und die Ministranten aus Boxtal und Steinbach hatten sich wieder beteiligt. Außerdem waren auch viele neue Gesichter dabei, die sehen wollten, wie die Ostereier ausgeschossen werden.

Viele der Gäste kannten auch das kleine Gewinnspiel und wollten wieder daran teilnehmen. Und so blieb die Frage „Wieviel Eier habt Ihr schon ausgegeben und wie viele waren es im letzten Jahr?“ nicht aus. Da musste jeder seine eigene Meinung haben und seinen entsprechenden Tipp abgeben.

Am Ende des Ostereierschießens wurde die Zahl der geschossenen Eier ermittelt:

Es waren 5775 Stück. Gewinner des Gewinnspiels war Artjom Bondarenko aus Wertheim In 20 Jahren waren es übrigens insgesamt 111 596 bunte Eier. sgw

