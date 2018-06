In 20 Jahren viele Bäume gepflanzt

Anzeige

Der Verein für Garten, Obst und Umwelt Nassig (GOU) feierte am vergangenen Wochenende gleich doppelt: die Gründung des damaligen Obstbauvereins vor 85 Jahren und 20 Jahre GOU.

Nassig. Ganz im Sinne des Vereins und dem Anlass angemessen fand die Veranstaltung im Grünen an der Obstgenusshecke in Nassig statt. Mit Livemusik von Bernd Brümmer und Hans Rudi Beck bot der Kulinarisch-Musikalische Samstagabend bereits einen Höhepunkt.

Am Sonntag lud dann ein ausführliches Familienprogramm zum Besuch der Festwiese ein. Mit einem Gottesdienst im Grünen mit Beteiligung des Posaunenchors Nassig-Sonderriet startete man gemeinsam in den Tag. Pfarrer Brandt fand in seiner Predigt die zu diesem Tag passenden Worte über die Schöpfung der Welt aus dem Buch Genesis.