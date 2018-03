In allen Bereichen wirkungsvoll aktiv

Anzeige

Roland Olpp, neben Kai Grottenthaler und Mirco Göbel einer der drei gleichberechtigten Vorsitzenden des FCE, hieß am Freitag in den Gemeinschaftsräumen alle Anwesenden willkommen, darunter besonders die Ehrenvorsitzenden Leonhard Grottenthaler und Roland Grottenthaler, die Ehrenmitglieder Fritz Horn (Hofgarten) und Kurt Merkert sowie die Trainerinnen und Trainer der Senioren- und des Frauenteams.

Leitbild schriftlich festgehalten

„Unser Fußball-Club leistet seit nunmehr 54 Jahren einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft, indem er sich einer intensiven Jugendarbeit als vorderstes Ziel verschrieben hat“, begann Roland Olpp den Jahresbericht der Vorsitzenden. „Daran hat sich auch im vergangenen Jahr nichts geändert. Verbunden mit der Wertevermittlung sowie der Freude an sportlicher Aktivität hat sich damit ein bislang unausgesprochenes Leitbild herauskristallisiert, dem wir uns, losgelöst von sportlichen Erfolgen, verpflichtet fühlen. Dieses Leitbild wurde nun im vergangenen Jahr auch schriftlich festgehalten. Ein Fußballverein definiert sich eben nicht allein durch sportliche Erfolge, sondern auch durch Begriffe wie Fairness, Toleranz, Selbstwertgefühl, Hilfsbereitschaft und Teamgeist, um nur einige Beispiele zu nennen.“

„Wir geben im Fußballkreis Tauberbischofsheim derzeit in allen Bereichen ein sehr gutes Bild ab“, nannte Olpp die aktuell 15 Jungen- und Mädchen-Mannschaften im Spielbetrieb. Er erwähnte in diesem Zusammenhang auch die Teilnahme am BFV-Fußball-„Kleeblatt“, eine Aktion, in deren Rahmen der FCE für seine Jugendarbeit zum wiederholten Male mit „Gold“ ausgezeichnet worden ist. Das werde von der Sport-Öffentlichkeit auch anerkennend wahrgenommen, so der Vorsitzende.

Gesellschaftliche Prozesse

Ein Sportverein müsse sich aber auch immer wieder den gesellschaftlichen Prozessen anpassen, nannte Olpp Stichworte wie „Individualisierung“ oder „Digitalisierung“, mit denen man sich auseinandersetzen müsse. Diese Entwicklung sei auch im Fußballkreis Tauberbischofsheim feststellbar, symptomatisch seien die vielen Kooperationen und Vereinsneugründungen allein in den vergangenen drei Jahren.

Die Aufrechterhaltung einer für zwei Senioren-Fußballmannschaften genügenden Anzahl von Spielern werde eine Herkulesaufgabe für die FCE-Verantwortlichen bleiben, so Olpp, der bei dieser Gelegenheit die dreieinhalbjährige Arbeit von Marco Kempf als Trainer der ersten Mannschaft würdigte. Seit 1. Januar ist nun Holger Horn Kempfs Nachfolger in dieser Position.

Etwas entspannter sei die Lage im Frauenteam, auch wenn die gute Arbeit des Trainerduos Wally Pfenning und Mirco Göbel sowie der neuen Abteilungsleitung mit Mareike Englert und Kristin Stark noch nicht am Tabellenstand abzulesen sei. „Es ist aber nur noch eine Frage der Zeit“, so Olpp.

Erfreulich sei in diesem Zusammenhang, dass die seit Jahren gute Nachwuchsarbeit im Mädchenbereich nun auch dafür gesorgt habe, dass der FCE erstmals ein zweites Frauenteam gemeldet habe.

Das Tischtennis-Team, so Olpp, halte sich wacker in der Kreisklasse A des Tischtennis-Bezirks Tauberbischofsheim, die Abteilung „Gymnastik und mehr“ arbeite geräuschlos und gut, gespannt sei man nun auf das, was die Theatergruppe gerade einstudiere.

Weitere Aufgaben stehen an

Für 2018 stehen Aufgaben wie Qualifizierung, weitere Stärkung des Ehrenamtes, ein Jugendleitfaden, Regelungen zum Kinder- und Datenschutz sowie der Bau von Zuschauerrängen am SoccerCourt auf der Agenda, blickt Olpp voraus.

Olpp dankte an dieser Stelle denen, die im Berichtszeitraum beispielhaft mitgeholfen haben, zum Beispiel bei der Errichtung neuer Flutlichtmasten am Trainingsplatz.

„Wir sind davon überzeugt, dass wir uns im vergangenen Jahr in allen Bereichen wirkungsvoll eingesetzt, eben engagiert haben“, sagte der Vorsitzende. Es komme daher nicht von ungefähr, dass die Mitgliederzahl des FCE auf den neuen Rekordwert von 669 (zum 31. Dezember 2017) gestiegen sei. „Die Zahl 700 ist nicht mehr utopisch“, so Olpp. fce

