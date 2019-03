In den Ferien noch Plätze frei

Wertheim.Junge Forscher haben jetzt noch die Chance auf einen der begehrten Plätze in den Forscherferien der Forscherkids Wertheim.

Bei folgenden Aktionen sind noch wenige Plätze frei:

Ein besonderer Fotokurs im Kloster Bronnbach in den Forscherferien Ostern (Kurs für Kinder der zweiten bis fünften Klasse) am Donnerstag, 25. April 2019.

Wo kommt das Salz her? Ein Kurs zur Salzgewinnung (Kurs für Kinder der zweiten bis fünften Klasse) mit Exkursion ins Salzbergwerk Bad Friedrichshall in den Forscherferien Pfingsten. Der zweitägige Kurs findet am Montag, 17. Juni (2,5 Stunden Laborkurs), und Freitag, 21. Juni (Exkursion ins Bergwerk), statt.

Außerdem wurden wegen einer Absage bei unserem Umweltforschercamp für die zweiten bis fünften Klassen zwei Plätze frei. Dieses findet vom 11. bis 13. Juni mit Übernachtungen statt. In diesem Forschercamp werden die Jungforscher drei Tage lang rund um das Thema Umwelt forschen und dabei viel spannendes herausfinden und erleben. Interessante Experimente und Forscheraktionen, sowie Rallyes bei Tag und Nacht erwarten sie. Zur Abwechslung gibt es verschiedene Spiele, bei denen sie sich austoben können. Wenn das Wetter mitspielt, gibt es einen Abend am Lagerfeuer.

Das Angebot ist offen für interessierte und forschungsbegeisterte Kinder unabhängig vom Wohnort. foki

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.03.2019