In die gemeinsame Vergangenheit zurückgeblickt

Wertheim.Gleich zwei Jubiläen gab es am Sonntag in der Stiftskirche zu feiern und dazu noch eine Taufe. Es war also viel Programm, das Dekan Hayo Büsing zu absolvieren hatte. „Eine Taufe und eine Konfirmation gehören zusammen“, sagte er zu Beginn. Neben der Taufe der kleinen Annelie waren es vor allem die Jubelkonfirmanden, die ihre diamantene und eiserne Konfirmation feiern konnten. Gemeinsam hatten die jeweiligen Gruppen vor 60 beziehungsweise 65 Jahren ihr Glaubensbekenntnis abgelegt.

Keine Gelegenheit gefunden

Wobei, die „Eisernen“ mit einem Jahr Verspätung feierten. Im letzten Jahr war keine Gelegenheit gefunden worden, alle einzuladen, so Hauptorganisator Kurt Schuon. Er organisiert seit Anfang der 60er Jahre regelmäßige Treffen der Gruppe, deren überwiegender Teil in diesem Jahr auch ihren 80. Geburtstag feiern darf. Im Jahr 1953 wurden 25 Mädchen und 24 Buben der oberen Pfarrei von Dekan Bartolomä und 30 Mädchen und 26 Buben der Hospitalpfarrei von Pfarrer Fuhr konfirmiert. Viele sind in Wertheim geblieben, doch einige zog es auch in die weite Welt. Insgesamt zwölf Mädchen sind als junge Frauen in die USA ausgewandert, halten aber teilweise heute noch Kontakt in ihre alte Heimat.

Zur Goldenen Konfirmation im Jahr 2003 kamen 61 Jubelkonfirmanden und bei der Diamantenen Konfirmation immerhin noch 38. Nun schrumpfte der Kreis auf 29 Teilnehmer, 16 Damen und 13 Herren feierten mit einem dreitägigen Fest ihre Jubelkonfirmation.

Vielen fällt es mittlerweile schwer, so eine lange Veranstaltung zu besuchen, und einige sind auch schon verstorben, so Schuon. Doch die Gruppe der Eisernen Konfirmanden war immer noch größer als die der Diamantenen. Das lag nicht nur an der grundsätzlichen Bereitschaft an der Feierlichkeit teilzunehmen, es waren einfach weniger Konfirmanden. Die Kriegsjahre und die Entbehrungen des Zweiten Weltkriegs hatten ihre Wirkung. Dekan Büsing wies darauf hin, dass viele der heutigen Jubelkonfirmanden auch schon in demselben Taufbecken getauft worden waren, wie die kleine Annelie, die ihr ganzes Leben noch vor sich hat.

„Weißt Du noch?“

„Heute ist ein Weißt-du-noch-Tag“, sagte Büsing in seiner Predigt und beschrieb damit die Situation, dass man sich viel aus der Vergangenheit zu berichten hatte. Das könne etwas Positives sein, aber auch negative Dinge kommen zur Sprache, bilden aber das Grundgerüst für die gemeinsame Vergangenheit.

Man musste für seine Konfirmation viel lernen, sei es der kleine Katechismus, viele Lieder oder Bibeltexte. Und doch nahm man dies alles gern auf sich.

Wie heute gab es zur Konfirmation auch Geschenke, für die Jungs meistens eine erste eigene Uhr und für die Mädchen eine Sammeltasse für die Aussteuer und ein Kleid beziehungsweise einen Anzug. Mehr war damals finanziell einfach nicht möglich. Trotzdem, so Dekan Büsing, war man früher viel zufriedener und nahm mehr Rücksicht auf seine Mitmenschen. Mit dem Segen, wie ihn die Jubelkonfirmanden schon bei ihrer Konfirmation erhalten hatten, wurden alle am Gottesdienst teilnehmenden Menschen in den Sonntag entlassen. Die beiden Gruppen von Jubelkonfirmanden feierten dann doch getrennt in Wertheimer Gasthäusern, gestärkt im Glauben und im Wissen, dass sie nicht alleine sind. mae

