In dieser Woche lachte nicht nur die Sonne

Während wir beim Freibad immerhin wissen, dass es in absehbarer Zeit wieder aufmacht – das genaue Datum lässt sich leider weder auf der Internet- noch auf der Facebook-Seite finden, jedenfalls nicht auf den ersten Blick, gilt für den Stadtstrand das genaue Gegenteil. Der Wertheimer „Beach-Club“ bleibt heuer bekannterweise geschlossen.

Warum der wehmütig stimmende Hinweis gerade heute? Weil eigentlich jetzt der Countdown laufen würde: Noch sieben Tage, noch sechs und so weiter.

Apropos laufen: Seit dieser Woche tun oben, am Gelände neben der Rotkreuzklinik, die Bagger das, was sie tun sollen: sie baggern. Der nun auch sichtbare Beginn der Bauarbeiten am Sport- und Gesundheitszentrum des TV Wertheim hat übrigens auch der „Bausteinaktion“, mit der der Verein zur Finanzierung beitragen will, neuen Auftrieb gegeben. Noch ist Zeit und Gelegenheit, um mitzumachen – und dann nach der Fertigstellung des Projekts seinen Namen im Bauwerk wiederzufinden.

Wenn wir schon einmal oben an der Rotkreuzklinik sind, dann gehen wir doch auch einmal kurz hinein und stellen erfreut fest, dass die Querelen, über die kürzlich an dieser Stelle berichtet worden ist, offensichtlich, so wie es den Anschein hat, ausgeräumt werden konnten.

Wenn dem so ist, dann ist das auf jeden Fall gut so. Schon allein des Aufwärtstrends wegen, den das Wertheimer Krankenhaus, und das ist es ja nach wie vor, seit geraumer Zeit erfährt.

„Ich war’s!“ „Nein ich!“ „Was streitet ihr euch denn? Ich war’s natürlich!“

So, oder so ähnlich, könnte es seit Sonntagabend in und um Kreuzwertheim „abgegangen“ sein. Seit dem Moment, als der Notar im fernen Berlin via Fernsehen vom knappsten Ergebnis bisher sprach und die zehnjährige Anisa Celik aus der Marktgemeinde zur diesjährigen Siegerin bei „The Voice Kids“ kürte.

Ein knappes Ergebnis? Da wollte natürlich jeder es gewesen sein, der den entscheidenden Telefonanruf für Anisa getätigt hat.

Am meisten zum Erfolg beigetragen hat, neben ihrer Familie, von der sie sich getragen und unterstützt weiß, und den Musiklehrern, natürlich Anisa selbst mit ihrer großen Stimme und mit ihrer Persönlichkeit, von der in diesen Tagen nicht nur Kreuzwertheims Bürgermeister schwärmt.

Nun gibt es natürlich Menschen, die können solchen Casting-Shows nicht besonders viel abgewinnen. Und es sind auch besorgte Stimmen zu hören, die Schülerin könne ob ihres Erfolgs „abheben“. Wer beim Empfang der Gemeinde aber gesehen hat, wie sich die Zehnjährige über den „Shoppinggutschein“ freute, der ihr von Klaus Thoma geschenkt wurde, und wer mitbekommen hat, dass sie, als ihr der ganze Rummel zu viel wurde, viel lieber auf den dem Rathaus benachbarten Spielplatz wollte, der teilt diese Befürchtung nicht unbedingt.

Apropos Befürchtungen: Ob die besagter Bürgermeister Thoma wohl hegt angesichts der „Feuerbeschau“, die in absehbarer Zeit an ausgewählten Objekten in der Gemeinde stattfinden soll? Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass so etwas am Ende teuer wird.

