In einer Scheune fing alles an

Das Reicholzheimer Unternehmen Rekuplast stellt kleine Kunststoffteile her. Vor einem halben Jahrhundert fing der Gründer Alois Friedlein klein an. Jetzt arbeiten hier 60 Leute.

Reicholzheim. Es fing in einer Scheune an. Alois Friedlein fasste all seinen Mut zusammen und gründete 1968 zusammen mit seiner Frau Eleonore ein eigenes Unternehmen. Branche: Kunststoffspritzgusstechnik.

...