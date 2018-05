In einer Zelle geht ganz schön was ab

Anzeige

„Diesen kann man mit einem Stadtkern vergleichen, in dem alles angelegt ist, was man zum Leben braucht.“ Die DNA besteht aus vielen kleinen Bausteinen. „So wie Legosteinen aus denen man etwas großes bauen kann.“ Ihr Aufbau ähnelt einer Wendeltreppe.

Schnur und Perlen in vier Farben

Chemisch besteht die DNA aus Zucker- und Phosphatgruppen. Zusammengesetzt ist sie aus vier Basen: Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Durch deren Kombination entsteht das Erbgut. Wie viele verschiedene Möglichkeiten es dabei gibt, stellten die Kinder bei ein Versuch fest. Jeder Juniorstudent erhielt eine Schnur und Perlen in vier Farben. Daraus fädelten sie einen symbolischen DNA-Strang auf und überlegten sich, um welche DNA es sich handelt könnte. Genannt wurden unter anderem die DNA der Sinneszellen auf den Fingern, DNA aus der Nase oder aus dem Gehirn. Deutlich wurde den Kindern beim Vergleich ihrer DNA-Ketten, wie viele Kombinationsmöglichkeiten es gibt.

„DNA tritt immer als Doppelstrang auf“, erläuterte die Wissenschaftlerin. Indem Kinder die Rollen einer Base spielten, machte sie deutlich, welche Vorteile diese Paarbildung hat. Sie macht die DNA stabiler, außerdem braucht die DNA durch diese Struktur weniger Platz.

Schon 1953 entdeckten die englischen Wissenschaftler Watson und Crick den Aufbau der DNA. Für ihre Beschreibung der wendeltreppenartigen Doppelhelix erhielten sie den Nobelpreis. „Das ist das Ziel jedes Wissenschaftlers“ erzählte Höfer. Ausführlich ging sie weiter auf die Zellteilung ein. Zellen müssen sich erneuern, außerdem müssen sie sich für das Wachstum eines Lebewesens vermehren. Dies geschieht durch Teilung. Dazu muss die DNA verdoppelt werden. „Aus einem DNA-Strang werden zwei gleiche, man spricht von der DNA-Replikation.“ Im ersten Schritt werden die DNA-Paare getrennt. Dann hängt sich an jeden freien Partner eine Base an, so wird der Strang verdoppelt. Im letzten Schritt teilt sich die Zelle und in jeder der beiden Zellen befindet sich die gleiche DNA. „Das passiert ständig.“ Die Reihenfolge der Basen ist wie ein Bauplan, sie gibt den Zellen ihre Aufgabe vor. „Diesen Bauplan bezeichnen wir als Gen.“

Fünf Prozent sind einzigartig

Nur fünf Prozent der DNA sind bei jedem Menschen einzigartig. „Sie sorgen dafür, dass wir alle unterschiedlich sind. Die Gene eines Kindes entstehen aus einer Mischung der Gene von Mama und Papa.“ Eine Besonderheit sind eineiige Zwillinge. Sie haben die gleiche DNA.

Auch das Thema Klonen betrachtete Höfer. 1993 schuf man das Klonschaf „Dolly“. Der Vorteil der Technik sei, man könne neuen Leben im Reagenzglas schaffen. Allerdings gebe es viele Gefahren. Viele gesetzliche Regelungen bestimmen, was in diesem Bereich erlaubt ist. „Menschen dürfen nicht geklont werden, da wir einzigartig sind.“

Höfer machte aber auch deutlich, dass die Natur nicht perfekt ist. Bei jeder Zellteilung können bei der DNA-Kopie bis zu drei Fehlern, sogenannte Mutationen, auftreten. So wird der Bauplan zerstört. „Zum Glück haben unsere Zellen einen DNA-Reparaturservice der solche Fehler korrigiert.“

Wir können aber durch unser Verhalten selbst für Schäden in der DNA sorgen. Als Beispiel nannte sie die Schädigung durch starke Sonneneinstrahlung. Meist kann die Zelle die Schäden reparieren, aber nicht immer. „Dann sterben Zellen ab und es kommt zum Sonnenbrand.“ Wichtig sei deshalb der Sonnenschutz durch Sonnencreme, Sonnenhut und Sonnenschirm.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.05.2018