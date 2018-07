In fünf Disziplinen Geschick bewiesen

Anzeige

Wertheim.Die Wertheimer Marine richtete am Wochenende die Landesmeisterschaft im seemännischen Fünfkampf aus (wir berichteten bereits). Wie Vorsitzender Thorsten Eichner erklärte, sei man ursprünglich von einer höheren Beteiligung ausgegangen. Die Teilnehmer, die sich in den fünf Disziplinen maßen, hatten viel Spaß dabei.

Neben den Aktiven waren zehn Betreuer und Wertungsrichter aus den Ortsverbänden auf dem Gelände des Vereins am Tauberwehr zu Gast. Vier Teams mit insgesamt 24 Teilnehmern traten in verschiedenen Altersklassen an. Hinzu kamen 26 Einzelteilnehmer, die nur in den Disziplinen „Knoten auf Zeit“ und „Leinenweitwurf“ gewertet wurden. Bei den Wettkämpfen überzeugten die Sportler mit guten Ergebnissen. So lag der Rekord beim Knoten bei nur 28 Sekunden für zehn verschiedene seemännische Knoten.

Staffeln am Start

Den 600-Meter-Staffellauf auf dem Gelände des Vereins Türkgücü Wertheim meisterte die beste Mannschaft in 1,30 Minuten. Beim 50-Meter Staffel-Schwimmen im Freibad benötigte das beste Sechser-Team zwei Minuten. Beim besten gewerteten Wurf landete das Gewicht bei rund 27 Metern. „Es gab auch einen mit 30 Meter Weite, aber da landete das Gewicht außerhalb der vorgegeben Bahn“, so Eichner. Auch beim Pullen auf der Tauber bewiesen die Teams gute Kondition. Den Samstag ließen die Wettkämpfer am Lagerfeuer ausklingen. Am Sonntag stand die Siegerehrung an. Gewinner der Team-Wertzung wurde die Marine-Jugend Ulm vor den Heidenheimern.