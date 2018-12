In Maßnahme 625 000 Euro investiert

Bescherung in der Vorweihnachtszeit: In Bestenheid wurde am gestrigen Mittwoch die erneuerte Rhönstraße nach ihrer Fertigstellung offiziell übergeben.

Bestenheid. Rund 625 000 Euro wurden hier investiert, merkte Bürgermeister Wolfgang Stein bei der Einweihung an. Weiter erklärte er: „Straßen sind die teuersten Maßnahmen für eine Kommune, denn es gibt keine Zuschüsse.“ Doch wenn die wichtigen Infrastruktureinrichtungen in die Jahre gekommen sind, wie in Bestenheid, dann muss die Stadt tätig werden.

Straßen, Kanäle und Versorgungsleitungen stammen laut Stein aus den 1950er Jahren und müssen sukzessive erneuert werden. So wie es in der Rhönstraße passiert ist und im Ulmenweg gerade passiert.

Kurze Bauzeit

Der Bürgermeister betonte die „ausgesprochen kurze Bauzeit von nur dreieinhalb Monaten“ und wusste, dass die Anlieger mit der Abwicklung der Baustelle sehr zufrieden gewesen sind. „Sie haben die gute Arbeit der Baufirma mit einem eigenen Straßenfest gewürdigt.“

Wolfgang Stein rekapitulierte dann noch die einzelnen Maßnahmen, die auf einer Länge von rund 200 Metern ausgeführt wurden. So sind 1750 Quadratmeter befestigte Fläche für den Straßen- und Gehwegeausbau hergestellt worden. Die bisherigen Hoch- wurden durch Flachbordsteine ersetzt. In den Einmündungsbereichen der Leonhard-Karl- und der Johannes-Kerer-Straße hat man die Bordsteine auf Straßenbelagsebene abgesenkt.

Auf etwa 155 Metern Länge wurden der Sammelkanal und die Hausanschlüsse erneuert. Die Stadtwerke verfuhren ebenso mit der Hauptwasserleitung und den Grundstücksanschlüssen für die Wasserleitungen in die Gebäude. Und nicht zuletzt haben das Versorgungsunternehmen und die Stadt die Verlegung der FTTH-Technologie für Glasfaser übernommen, nachdem die Telekom dies aus Gründen der Wirtschaftlichkeit abgelehnt hatte.

Bürgermeister Stein würdigte die an der Maßnahme beteiligten Planungs- und Baufirmen, deren Vertreter sich, ebenso wie der Bestenheider Stadtteilbeiratsvorsitzende Hubert Kronmüller, unter anderem für die Zusammenarbeit bedankten.

Lob für Arbeiter

Er zolle den Arbeitern Respekt und Anerkennung, sagte Thomas Rutschmann vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt, in dessen Händen die Projektleitung und Bauüberwachung lagen. Denn auch wenn man sich das gestern kaum vorstellen konnte, an nicht wenigen Tagen während der Bauzeit herrschten Temperaturen von bis zu 35 Grad und manchmal sogar noch etwas mehr. ek

