In mittelalterliche Gedankenwelt getaucht

Wertheim.Hildegard von Bingen –den Namen der heiligen Benediktinerin aus dem elften Jahrhundert kennt wohl jeder Mitteleuropäer. Welche intellektuelle Leistung, welche umfassende Bildung und welche bis heute gültigen Maßstäbe in Kunst und Lebensführung mit diesem Namen verbunden sind, konnten die Besucher des Konzerts am Sonntagnachmittag in der Stiftskirche erleben.

Helgard Rehders (Gesang), Simone Becker und Bezirkskantorin Katharina Wulzinger (Texte) entführten ihr Publikum in die Zeit vor 900 Jahren. 77 Lieder sind von der damals höchst anerkannten Nonne überliefert. Texte und Melodie sind sehr frei, weil es noch keine festen Regeln gab, ebensowenig Takte oder Rhythmen. Als Komponistin und Visionärin hatte sie also alle Möglichkeiten der damaligen Zeit, die sie auch grenzenlos einzusetzen wusste.

Ratgeberin des Papstes

Auf dem Zenit ihres langjährigen Wirkens – Hildegard wurde 81 Jahre alt – war sie Ratgeberin von Päpsten und Magistern, nachdem sie sich mit dem Ordensgründer Bernhard von Clairvaux über ihre Visionen und ihr Buch darüber abgestimmt hatte. „Sie steigt von Tugend zu Tugend auf“ lautete ein Bericht über ihre klösterliche „Karriere“. So konnte sie auch ungefragt und ungestraft ihre Meinung kundtun, wie zum Beispiel in einem Brief an Papst Anastasius IV, den sie wegen der trägen Amtsführung und Lebensweise für seinen „Schlafestaumel“ kritisierte.