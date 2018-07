In über 26 Jahren viel erreicht

Anzeige

Zu den größten Herausforderungen seiner Amtszeit habe die Bewertung aller Liegenschaften im Bereich der Altstadt, insbesondere im Zusammenhang mit der Neuordnung des Mainvorlands und der jetzt abgeschlossenen Altstadtsanierung, gehört, sagte Leichtenschlag.

Im Anschluss an die Verabschiedung händigte der Bürgermeister die Ernennungsurkunde an Peter Farrenkopf aus. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 4. Juni seiner Ernennung zugestimmt.

Peter Farrenkopf übernimmt das Amt eines Gutachters für die restliche Laufzeit des Ausschusses bis zum 21. Februar 2020.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.07.2018