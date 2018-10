In Wertheim lässt es sich sicher leben

Wertheim.Über die Arbeit der Beamten des Wertheimer Polizeireviers sprach dessen Leiter Olaf Bamberger auf Einladung der Senioren-Union. Mit vielen Bildern und Grafiken schilderte er anschaulich den Aufbau und die Organisation der Behörde, die im Bereich Wertheim, Freudenberg und Külsheim mit zirka 33 000 Einwohnern für Sicherheit und Ordnung sorgt.

Dies gelte für den Straßenverkehr samt Unfällen, aber auch für die Verfolgung diverser Straftaten, heißt es im Bericht der Seniorenunion. Die Wertheimer Polizei übernehme die Spurensicherung, wenn der Vorgang selbst bearbeitet werde. Mit der bayerischen Seite sei man gut vernetzt. Die Wertheimer dürfen auch grenzüberschreitend tätig werden, erklärte der Experte.

Zufrieden stellte Bamberger fest, dass die große Zahl der Touristen in der Stadt Wertheim kein Problem für die Polizei darstelle. Schwierigkeiten Probleme gebe es aber zunehmend mit Personen, die keinen Respekt mehr vor den Beamten haben, sie anpöbeln und beleidigen.

Mit umfangreichen Statistiken erläuterte der Referent die Häufigkeit der Straftaten und die Aufklärungsquote in Wertheim. Zudem ging er auf die verschiedenen Delikte ein. So ist Wohnungseinbruchsdiebstahl in Wertheim kein größeres Problem.

Bandendiebstähle kommen vor allem am „Almosenberg“ vor. Insbesondere durch das so genannte „Planenschlitzen“ an über Nacht am Autohof geparkten Lastwagen komme es zu größeren Schaden.

Der Redner warnte abschließend eindringlich vor dem so genannten Enkel-Trick. Abschließend betonte Bamberger, dass trotz der in Wertheim vorkommenden Straftaten insbesondere Senioren sicher in der Stadt leben können.

