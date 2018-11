„Indian Summer“ hält Einzug im Himmelreich

Bettingen/Kreuzwertheim.In Nordamerika nennt man es „Indian Summer“. Die herbstliche Laubfärbung nach einer warmen und trockenen Wetterperiode. Ein faszinierendes Landschaftsbild mit intensiver Blattverfärbung, die sich zudem noch im Main spiegelt, bietet sich zurzeit dem Betrachter beim Blick in das Himmelreich. Himmelreich, so nennt man den bewaldeten Bergrücken zwischen den Gemarkungen von Kreuzwertheim und Trennfeld. Fotografiert vom Mainufer in Bettingen, das mit dem Laub der Platanen übersät ist. / hw

