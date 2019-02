Informationen für Eltern und Kinder

Wertheim.Eine Informationsveranstaltung der Gemeinschaftsschule Wertheim findet für Eltern und Kinder am Montag, 18. Februar, um 19 Uhr in der Aula der Schule statt. Wie die Verantwortlichen betonen, ist die Schulart „Gemeinschaftsschule“ für alle Schüler geeignet, egal welche Grundschulempfehlung ausgesprochen wird. Die Gemeinschaftsschule hält für alle ihre Schüler jeden Abschluss offen, das heißt sowohl Hauptschulabschluss als auch Mittlere Reife und Abitur. Hospitationstermine werden am m Dienstag, 26. Februar, von 11.30 bis 13 Uhr und von 13.45 bis 15.15 Uhr sowie am Freitag, 1. März, von 8 bis 9.30 Uhr angeboten. Die Eltern können dabei mit ihrem Kind die jetzigen Klassen der Gemeinschaftsschule besuchen und sehen, wie die Lern-Form umgesetzt wird. Anmeldeblätter hierfür liegen beim Informationsabend aus.

