Informationen für Unternehmen

main-Spessart-Kreis.Die IHK Würzburg-Schweinfurt bietet in Kooperation mit dem Landratsamt Main-Spessart eine Energie-Einstiegsberatung für Unternehmen im Landkreis an. Sie findet am Dienstag, 9. Juli, von 9 bis 16 Uhr im Kreisbauhof Karlstadt, Bodelschwinghstraße 83, Eingang Kreisentwicklung, Besprechungsraum 4, statt.

Am Energiesprechtag haben Unternehmen die Möglichkeit, sich einen ersten Überblick über konkrete Maßnahmen zu verschaffen. Jedes Unternehmen wird individuell in vertraulichen Einzelgesprächen beraten. Die Beratungsgespräche dauern bis zu einer Stunde.

Ein für das Förderprogramm „Energieberatung Mittelstand“ gelisteter Energieberater steht für die technischen Fragen zur Verfügung. Rechtliche Rahmenbedingungen, wie die Auswirkungen des EEG auf die Eigenstromerzeugung, können, ebenso wie mögliche Förderprogramme für mehr Energieeffizienz mit Jaqueline Escher, Referentin Umwelt und Energie der IHK Würzburg-Schweinfurt, besprochen werden.

Diese Einstiegsberatung ist für Mitgliedsunternehmen kostenfrei. Eine verbindliche Anmeldung unter Angabe der gewünschten Uhrzeit für die Beratung ist bei Stefanie Roth, Telefon 0931/4194311, oder Mail: Stefanie.Roth@Wuerzburg.Ihk.de erwünscht. pm

