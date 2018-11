Informationen und Sport auf der Baustelle

reinhardshof.Das Topvital Sport- und Gesundheitszentrum und der TV Wertheim laden ein zum „Tag der offenen Baustelle“ am Samstag, 24. November. In einem Rahmenprogramm in der Zeit von 10 bis 15 Uhr besteht die Möglichkeit, das Gebäude zu besichtigen und somit einen ersten Eindruck der Räumlichkeiten und der Technik zu bekommen. Informationen gibt es über die Angebote und Leistungen des Vereins im Allgemeinen, sowie die des Zentrums „Topvital“ im Besonderen. Ist gibt einen Einblick in das neue Kursprogramm. Zudem wird das Konzept des Medizinischen Gerätetrainings vorgestellt. Auch Sport und Bewegung wird an diesem Tag auf der Baustelle angeboten: Die Besuche können an diesem Tag aktiv teilnehmen an Zumba, Stretching und einem Stabilisationstraining. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Alle Bürger und Interessenten sind eingeladen. pm/Bild:IGW

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.11.2018