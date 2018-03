Informationen zum neuen Ruftaxi

Anzeige

Wertheim.Das neue Ruftaxi der Verkehrs-Gesellschaft Main-Tauber-Kreis (VGMT) fährt seit 1. Januar auch in Wertheim. Eine Informationsveranstaltung dazu findet am Mittwoch, 21. März, um 18 Uhr im Arkadensaal des Rathauses statt.

Die VGMT stellt das neue Angebot von der Fahrplanauskunft bis hin zur Buchung und der sich bietenden Möglichkeiten mit seiner flächendeckenden Korridorbedienung vor. Es hält vor allem am Wochenende und an Ferientagen von morgens bis abends zahlreiche zusätzliche vertaktete Fahrtenangebote vor. Orte, die bisher nicht oder kaum an den ÖPNV angebunden waren, profitieren besonders. Darüber hinaus ergänzen die Ruftaxi-Fahrten die Bus- und Bahnangebote im Landkreis in Tagesrandlagen auf Strecken ohne bisheriges Angebot punktuell auch an Schultagen.

Nach der Vorstellung der Vertreter der VGMT werden alle Fragen zu diesem Thema ausgiebig beantwortet. Die Informationsveranstaltung richtet sich vor allem auch an die Bewohner der Ortschaften und Stadtteile, da sie in der Regel am meisten vom neuen Angebot profitieren.