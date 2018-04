Infos aus erster Hand

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis bietet am Mittwoch, 11. April, um 19 Uhr in der Stadthalle Tauberbischofsheim, Vitryallee, eine Informationsveranstaltung zur Afrikanischen Schweinepest an. Die Veranstaltung richtet sich an alle Jäger, Landwirte und interessierten Bürger.

Gefährliche Tierseuche

Die Afrikanische Schweinepest ist eine gefährliche Tierseuche hat sich mittlerweile von Russland über die baltischen Staaten bis in die deutschen Nachbarländer Polen und Tschechien ausgebreitet. „Wir nehmen die Gefahr eines drohenden Ausbruches mit unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen auch bei uns in Baden-Württemberg sehr ernst. Daher möchten wir mit unserer Veranstaltung informieren und aufklären“, erklärt Landrat Reinhard Frank.

Die Veranstaltung wird von Landrat Frank eröffnet. Anschließend referiert der Leiter des Kreis-Veterinäramtes, Dr. Horst Schöntag, über den Krankheitsverlauf aus tiermedizinischer Sicht. Ebenso stellt er die veterinärmedizinisch relevanten Punkte des Maßnahmenplans vor, den das Ministerium für Verbraucherschutz und Ländlichen Raum beschlossen hat.