Infos für Eltern der Viertklässler

Bestenheid.Eine Informationsveranstaltung der Comenius Realschule Wertheim (CRW) für Eltern und Schüler der Klassenstufe 4 findet am Montag, 25. Februar, von 18 bis 20 Uhr statt. Treffpunkt ist die Mensa der CRW in Bestenheid.

Die Anmeldung an der Comenius Realschule erfolgt an drei Tagen: Für Schüler, die ihren Wohnsitz in Bayern haben, am Dienstag, 12. März, von 8 bis 13 und 14 bis 16 Uhr. Für Schüler, die in Baden-Württemberg wohnen, am Mittwoch, 13. März, und Donnerstag, 14. März, jeweils von 8 bis 13 und 14 bis 16 Uhr.

Geburtsurkunde und Grundschulempfehlung (Bayern: Halbjahresinformation) sind mitzubringen sowie für die Fahrkarte (nur für Schüler aus Baden-Württemberg) ein Passbild und die Angabe der Bankverbindung. Bayerische Schüler erhalten ihre Fahrkarte über das zuständige Landratsamt. Für den Kreis Miltenberg wird zusätzlich ein Passbild gewünscht.

Für die Aufnahme in den bilingualen Zug und den „MINT“-Zug werden Aufnahmegespräche geführt. An denen müssen auch die Schüler teilnehmen. crw

