Insgesamt 212 Stunden im Einsatz

Wertheim.Es war die 162. Hauptversammlung der Feuerwehr Wertheim, Abteilung Stadt, die vor Kurzem in der Feuerwache stattfand.

Nach der Begrüßung durch den Abteilungskommandanten Jochen Kirchner berichtete Thomas Möller über die geleisteten Einsatz- und Übungsdienste des vergangenen Jahres.

Zahlreiche Einsätze

So mussten von der Abteilung 179 Einsätze mit einer Gesamtdauer von 212 Stunden und zwei Minuten abgearbeitet werden. Diese Einsätze gliederten sich in 33 Brandeinsätze, 94 technische Hilfeleistungen wie Verkehrsunfälle oder Umweltschutzeinsätze, neun Menschen- und Tierrettungen und 43 sonstige Einsätze wie Fehlalarme oder Brandsicherheitswachdienste.

Neben den Einsätzen auf dem Gebiet der Großen Kreisstadt rückte man dabei drei Mal in die bayerische Nachbarschaft, vier Mal in den Bereich des Main-Tauber-Kreises, fünf Mal auf die Bundeswasserstrasse „Main“ und acht Mal auf die Bundesautobahn A3 aus. Neben den Einsätzen fanden zudem 26 Zugübungen, sechs Gefahrgutfortbildungen und acht sonstige Übungenstatt, unter anderem mit der Westfrankenbahn. Auch wurden im Berichtszeitraum sechs Ausschusssitzungen und vier Besprechungen abgehalten.

Viele Veranstaltungen

Anschließend berichtete Kirchner über die sonstigen Tätigkeiten des vergangenen Jahres. Im April bestand in Lauda die Möglichkeit an einem Gefahrgutzug der Bahn zu üben. Den Abschluss machte eine große Übung unter Teilnahme der Wehren aus Lauda, Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim und Wertheim. Vom 17. bis 20. Mai fand das jährliche Partnerschaftstreffen in Aranda de Duero in Spanien statt. Ebenfalls im Mai wurde mit den Abteilungen Nassig, Sonderriet, Sachsenhausen und Dörlesberg eine Übung auf dem Gelände des Westernfestes abgehalten. Ende Mai fand in der Feuerwache ein Maschinisten Lehrgang statt, im September und Oktober die Grundausbildung und der Sprechfunker Lehrgang. Daneben wurden diverse Feste besucht.

Der Personalstand betrug am 31. Dezember 64 aktive Mitglieder, was einen Zugang und zwei Abgänge bedeutet. Ebenso hat die Abteilung 25 passive Mitglieder.

Die Weiterbildungen

Im letzten Jahr besuchten Lea Kirchhoff, Victoria Weber und Fabian Weis die Lehrgänge „Truppmann 1“ und Sprechfunker, Andreas Karpf wurde zum Atemschutzgeräteträger ausgebildet. Daneben besuchte er zusammen mit Philipp Ehrlenbach den Lehrgang Maschinist für Löschfahrzeuge. Mike Kempf nahm in Bruchsal an einem Gruppenführer Lehrgang teil. Zum Ausbilder Truppmann und Truppführer wurde Simon Rüttiger ausgebildet, ein Seminar „Sicherheit auf Einsatzfahrten“ besuchte Rainer Schwenk. Torsten Schmidt nahm am Seminar „Betrieb von Notfallstationen“ teil.

Danach begrüßte der Abteilungskommandant nach der bestandenen Grundausbildung Victoria Weber und Fabian Weis in den Reihen der Aktiven.

Aktive Jugendwehr

Es folgte der Bericht über die Tätigkeiten der Jugendfeuerwehr, der von Julian Schmidt vorgetragen wurde. So wurden im Jahr 2018 von den 25 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr Wertheim-Stadt insgesamt 154 Dienststunden geleistet, die sich in 95 Stunden feuerwehrtechnische Ausbildung und 59 Stunden allgemeine Jugendarbeit gliederten. Neben dem allgemeinen Übungsdienst wurde an verschiedenen Turnieren und am Leistungsmarsch teilgenommen. Weitere Highlights waren der Blick hinter die Kulissen der Notrufnummer 112 in der Rettungsleitstelle in Bad Mergentheim sowie der sogenannte „Berufsfeuerwehrtag“. Dabei wurde die Feuerwache 24 Stunden lang mit Jugendfeuerwehrangehörigen besetzt, um jederzeit bei geplanten Übungseinsätzen zu Hilfe zu eilen. Übungsstunden, Dienstsport und gemeinsame Freizeit waren einige Punkte auf diesem Dienstplan, der von dem einen oder anderen Übungseinsatz unterbrochen wurde.

Der stellvertretende Stadtbrandmeister Peter Walentschka beurteilte die Entwicklung der Jugendfeuerwehr sehr positiv, da sich daraus der Nachwuchs für die Einsatzabteilung hauptsächlich rekrutiert.

Der Kassenbericht wurde von Melanie Zorneth vorgetragen, an dem die beiden Kassenprüfer Manfred Schneider und Adolf Holzmann nichts zu beanstanden hatten. Der stellvertretende Oberbürgermeister Bernd Hartmannsgruber überbrachte die Wertschätzung der Stadt Wertheim für die geleistete Arbeit, besonders bei so außergewöhnlichen Einsatzzahlen. Er hoffe, dass das Jahr 2019 weniger arbeitsintensiv werde. Er lobte das ehrenamtliche Engagement, durch das der Schutz der Bürger sichergestellt werde. Dies sei heutzutage keine Selbstverständlichkeit. Auch die positive Entwicklung der Jugendfeuerwehr hob er positiv hervor . Sein Dank galt außerdem den Arbeitgebern und Familienangehörigen für ihr Verständnis und ihre Unterstützung, ohne die dieser Dienst nicht möglich wäre.

40 Jahre aktiver Dienst

Im Anschluss an die Grußworte erfuhr Thomas Möller eine Ehrung für 40 Jahre aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr. Die offizielle Auszeichnung mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold wird im Sommer bei einer zentralen Veranstaltung für die Große Kreisstadt Wertheim erfolgen.

Fabian Weis wurde zum Feuerwehrmann befördert, Marcel Reus nach Abschluss der erforderlichen Lehrgänge und der geleisteten Dienstzeit zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Kleiner Ausblick

In seiner Vorschau auf 2019 ging der Abteilungskommandant auf das diesjährige Partnerschaftstreffen in Salon-de-Provence ein. Außerdem wird im Juli die Abnahme des Leistungsabzeichens stattfinden. Zudem wies er auf Beschaffungen neuer Einsatzfahrzeuge hin, die in den nächsten Jahren anstehen. ffw

