Insgesamt 35 734 Spender registriert

Kreuzwertheim.Vor 55 Jahren, am 9. März 1964, fand in der Schule (heute Alte Schule) in der Haslocher Straße der erste Blutspendetermin in Kreuzwertheim statt. Seitdem wurden bis einschließlich des Blutspendetermins am 16. April in Kreuzwertheim 35 734 Blutspender begrüßt. Beim nächsten Termin am Dienstag, 16. Juli, von 17 bis 20.30 Uhr in der Dreschhalle, Kreuzstraße 1, erwartet die Spender ein kleines Präsent zum 55-Jährigen. Teilnehmen können Männer und Frauen im Alter von 18 bis einschließlich 72 Jahren. Zusätzlich gibt es für Erstspender eine neue Aktion: Im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. Juni 2020 können pro Quartal zwei Personen, die per Los ermittelt werden, einen Rundflug über dem Landkreis Main-Spessart gewinnen. Zur Verkürzung der Wartezeit im Spendenablauf wird ab Dienstag bereits um 17 Uhr mit der Entnahme begonnen. Erstspender, Höchstalter 64 Jahre, sollten bis eine Stunde vor Schluss da sein und den Personalausweis mitbringen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.07.2019