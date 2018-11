Insgesamt acht Medaillen für die jungen Tauberbischofsheimer

Beim Rösslepokalturnier in Stuttgart ging es zur Sache. Insgesamt mit acht Medaillen kamen die Tauberbischofsheimer Fechter zurück.

Am Samstag fochten die sogenannten „Schüler“ in verschiedenen Altersklassen. Bei den Jungs gewann Kai Wundling (Jahrgang 2006) Gold und Vereinskollege Phillip Resch wurde Sechster. In der Altersklasse 2007 ergatterte Paul Brinkmann den zweiten Platz. Die Damen machten es nach und Buket Mert gewann Gold, Tanja Kolesnik wurde Siebte im Jahrgang 2007. Svenja Heinrich gewann Bronze und Malvina Horn wurde Achte (Bild links).

Am Sonntag durften die B-Jugendlichen (Jahrgang 2005 und 2006) ihr Können zeigen. Im älteren Jahrgang erkämpfte sich Marcel Lieb die Bronze-Medaille, die Vereinskollegen Marcel Sautner und Noah Heinz landeten auf den Plätzen fünf und sieben. Im jüngeren Jahrgang gewann Ivo Wundling Silber. Bei den Damen setzte sich im Finale Amelie Höpfl gegen Anastasia Tropmann durch und nahmen Gold und Silber mit. Luiza Merz wurde Fünfte und Laura Körner Siebte (Bild rechts). fc/Bild: Fechtclub

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018