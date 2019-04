Installation passt nicht

Es ist davon auszugehen, dass Wertheims Stadtbürger, würden sie befragt, zum überwiegenden Teil die Form der Gedenkstätte ablehnen würden, die mit einem Kostenaufwand von 100 000 Euro vor dem Hirschtor der Burg errichtet werden soll. Wenn man hier schon in Tourismus und Werbung allzu gern das „Mittelalterliche“ ins Feld führt, so passt die vorgestellte Kunstinstallation vor nun wirklich mittelalterlichem Gemäuer wie die Faust aufs Auge. Völlig erschreckt die Vorstellung, dass auf drei der vier Stelen die Reproduktion moderner Zeitungstexte vorgesehen ist – ein krasserer Gegensatz lässt sich nicht denken.

Dass der Rast- und Ruheplatz am Hirschtor erhalten bleiben muss, scheint man hoffentlich verinnerlicht zu haben. Will man ihn unbedingt mit einem Gedenkort verbinden, so liegt nichts näher als eine Schutzhütte vorzuschlagen, ähnlich dem Pavillon der Rudergesellschaft beim ehemaligen Bootshaus in der Würzburger Straße: nach vorne offen, innen mit Bank und Tisch und an den umlaufenden Wänden Wiedergaben der Protokolle des Stadtarchivs über die Ereignisse am 1. April 1945, in denen alle beteiligten Personen aufgeführt sind.

Es wäre außerdem sinnvoll, hier auch an die Beschießungen und Zerstörungen des Schlosses im Dreißigjährigen Krieg zu erinnern, sinnvoller, als an den „Kampf um Nassig“, der mit der Burg nichts zu tun hat.

